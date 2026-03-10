Quintana Roo escala al segundo lugar nacional en reducción de homicidios

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Quintana Roo avanzó del tercer al segundo lugar nacional en reducción del promedio diario de homicidios dolosos al cierre de febrero de 2026, informó la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, durante la llamada Conferencia del Pueblo.

De acuerdo con los datos presentados, la entidad registró una disminución de 69.3 por ciento en este delito al comparar febrero de 2025 con febrero de 2026, lo que la coloca solo por debajo de San Luis Potosí, que ocupa el primer lugar nacional con una reducción del 86 por ciento.

El mes pasado, las cifras correspondientes a enero indicaban que Quintana Roo tenía una caída de 73.2 por ciento en homicidios dolosos respecto a enero de 2025, lo que en ese momento lo ubicaba en el tercer lugar nacional, por debajo de San Luis Potosí y Zacatecas.

Península por debajo de la media nacional

En el balance de homicidios dolosos por entidad federativa durante febrero, los estados de la península de Yucatán se ubicaron por debajo de la media nacional.

Quintana Roo ocupó el lugar 22, con 12 homicidios, equivalentes al 0.9 por ciento del total nacional.

Por su parte, Campeche se situó en el puesto 24, con 11 asesinatos (0.8 por ciento), mientras que Yucatán apareció en el lugar 32, con tres homicidios, que representan 0.2 por ciento del total registrado en el país.