Estados Unidos refuerza seguridad ante riesgo de ataques aislados durante el Mundial 2026

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WASHINGTON.- Las autoridades de seguridad de Estados Unidos mantienen vigilancia reforzada ante la posibilidad de ataques perpetrados por actores individuales o “lobos solitarios” durante la celebración de la Copa Mundial de Futbol 2026, informó el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

En declaraciones a medios estadounidenses, el funcionario aseguró que los estadios donde se disputarán los encuentros cuentan con estrictos protocolos de protección, aunque reconoció que las principales preocupaciones se concentran en las zonas de acceso y concentración de aficionados fuera de los perímetros de seguridad.

“Creemos que estamos todo lo seguros que es posible estar. Pero no podemos controlar al lobo solitario”, señaló Mullin.

Preocupan las zonas de acceso a los estadios

El responsable de Seguridad Nacional explicó que las llamadas “áreas blandas” —espacios donde se concentran miles de personas antes de ingresar a los recintos deportivos— representan uno de los mayores desafíos para las autoridades.

Por ello, indicó que corporaciones locales, estatales y federales desplegarán una amplia presencia policial para reforzar la vigilancia y prevenir cualquier incidente durante el torneo.

Mullin aseguró que los asistentes pueden tener confianza en las medidas implementadas y afirmó que los partidos se desarrollarán bajo estrictos esquemas de seguridad.

Mundial de gran magnitud en territorio estadounidense

Estados Unidos albergará 78 de los 104 partidos programados para la Copa Mundial de 2026, certamen organizado de manera conjunta con México y Canadá.

Para dimensionar la magnitud del evento, Mullin comparó el torneo con el principal acontecimiento deportivo de Estados Unidos.

“Serán como 78 Super Bowls en 38 días”, afirmó, al destacar la movilización de aficionados y la audiencia global que seguirá la competencia.

El Mundial arrancó este jueves con el partido inaugural entre Selección Mexicana de Futbol y Selección de Sudáfrica en la Ciudad de México, mientras que las autoridades de los tres países anfitriones mantienen operativos especiales para garantizar el desarrollo seguro del torneo