Trabajadores de CAPA mantienen protestan en Chetumal por falta de respuesta a demandas laborales

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Foto: Ángel Castilla

CHETUMAL.- Trabajadores sindicalizados de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), agrupados en el Sindicato Único de Trabajadores de la CAPA (Sutecapa), realizaron una manifestación en Chetumal para exigir atención a un pliego petitorio entregado hace más de un año a la dirección general del organismo.

La protesta se llevó a cabo en las instalaciones técnicas y operativas de CAPA, ubicadas en la avenida Independencia con Insurgentes, donde los empleados demandaron avances en la revisión salarial, mejoras en prestaciones y la actualización de las categorías laborales.

El secretario general del Sutecapa, Liborio Cruz Rivera, señaló que durante meses han intentado establecer mesas de diálogo con las autoridades de la paraestatal sin obtener una respuesta concreta.

“Desde hace aproximadamente un año entregamos formalmente nuestro pliego petitorio. Entre las principales demandas se encuentran la recategorización salarial de trabajadores que llevan años desempeñando funciones superiores a las que aparecen en sus nombramientos y el pago de vales de despensa que forman parte de nuestras prestaciones”, expresó.

Exigen aumento salarial y mejoras en prestaciones

Entre las principales peticiones de los trabajadores se encuentran una revisión de la tabulación salarial, al considerar que las diferencias entre categorías son mínimas, así como un incremento en los vales de despensa, que actualmente ascienden a 500 pesos mensuales.

Los inconformes también solicitaron un aumento salarial, argumentando que los ingresos promedio de los trabajadores rondan los 4 mil 700 pesos y que desde hace varios años no han recibido mejoras significativas más allá de los ajustes derivados del salario mínimo.

Advierten posibles nuevas acciones

De acuerdo con el sindicato, la manifestación afecta por ahora únicamente algunas áreas operativas relacionadas con el servicio de pipas y la reparación de fugas.

Sin embargo, advirtieron que, en caso de no obtener una respuesta favorable en las próximas horas, podrían intensificar sus acciones de protesta para exigir el cumplimiento de sus demandas laborales.

Aunque el suministro de agua potable en Chetumal continúa operando con normalidad, los trabajadores señalaron que una eventual suspensión de actividades no está descartada si persiste la falta de acuerdos con las autoridades del organismo.