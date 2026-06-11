Publican Plan Maestro de Turismo 2050; proyectan más de 51 millones de turistas para Quintana Roo

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CANCÚN.- El Gobierno de Quintana Roo publicó en el Periódico Oficial del Estado el Plan Maestro de Turismo Sustentable Quintana Roo 2050, documento que establece la ruta de desarrollo turístico de la entidad para las próximas décadas y proyecta una llegada superior a 51 millones de turistas en los próximos 25 años.

El plan reconoce que, tras la pandemia de Covid-19, las preferencias de los viajeros cambiaron de manera significativa, impulsando una mayor demanda de experiencias auténticas, sostenibles y apoyadas en herramientas digitales.

De acuerdo con el documento, los visitantes ya no buscan únicamente descanso o entretenimiento, sino actividades con mayor conexión cultural y ambiental, además de destinos comprometidos con prácticas responsables.

Identifican retos estructurales

El Plan Maestro señala seis problemáticas prioritarias que requieren atención para garantizar un desarrollo turístico sostenible en la entidad.

Entre ellas destaca que el modelo de turismo sustentable aún no ha sido adoptado de forma coordinada por todos los actores del sector; además, persisten presiones sobre ecosistemas estratégicos y una alta dependencia de mercados emisores específicos y de los destinos costeros.

También advierte que la gestión de los destinos turísticos continúa siendo fragmentada, mientras que el modelo actual no garantiza plenamente condiciones laborales dignas ni una inclusión social más amplia para las comunidades vinculadas a la actividad turística.

Asimismo, identifica la ausencia de un sistema institucionalizado de evaluación y seguimiento de resultados para medir el cumplimiento de los objetivos planteados.

Recuperación turística y nuevas oportunidades

El documento destaca que la recuperación turística del Caribe Mexicano se consolidó a partir de 2022. Durante 2023 se registró un crecimiento de 7.1 por ciento en la llegada de visitantes respecto al año anterior.

Sin embargo, durante 2025 se contabilizaron 20.2 millones de turistas, cifra que representó una disminución de 3.6 por ciento en comparación con el año previo, atribuida a la recuperación de otros destinos turísticos internacionales y a diversos factores coyunturales.

En materia aeroportuaria, el plan reconoce una reducción en el tráfico de pasajeros, particularmente en el Aeropuerto Internacional de Cancún, aunque resalta el crecimiento del Aeropuerto Internacional de Tulum, que superó los 1.2 millones de pasajeros durante el año.

Tren Maya y Aeropuerto de Tulum impulsarán crecimiento

El Plan Maestro prevé que el turismo en Quintana Roo continuará expandiéndose gracias a proyectos estratégicos de infraestructura como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional de Tulum.

Además, contempla una mayor diversificación de la oferta turística hacia el centro y sur del estado mediante el fortalecimiento de segmentos como el turismo gastronómico, cultural y de naturaleza.

Si bien estas nuevas oportunidades podrían ampliar la derrama económica en distintas regiones de Quintana Roo, el documento advierte que también implicarán desafíos importantes para garantizar un crecimiento ordenado y sustentable de la actividad turística.