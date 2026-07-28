Estados Unidos revoca la visa a Montserrat Caballero, exalcaldesa de Tijuana y actual candidata a gubernatura

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TIJUANA.- El gobierno de Estados Unidos revocó la visa de la exalcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, aunque hasta el momento no se ha informado oficialmente la causa de la decisión.

En las últimas horas trascendió que la cancelación del documento estaría relacionada con presuntas investigaciones en su contra. Entre las versiones difundidas se menciona un procedimiento abierto por la Sindicatura Procuradora de Tijuana, derivado de diversos asuntos ocurridos durante su administración, e incluso señalamientos de un supuesto intento por evadir dichas indagatorias.

Sin embargo, la ahora militante del PT y aspirante a la coordinación de la cuarta transformación en Baja California atribuyó la medida al trámite de residencia estadunidense que inició hace dos años, tras contraer matrimonio con un ciudadano de ese país.

Caballero atribuye la medida a trámite migratorio

A través de sus redes sociales, Montserrat Caballero confirmó que su visa estadounidense fue cancelada y explicó que el trámite para obtener la residencia fue promovido por su esposo, quien es ciudadano estadounidense.

La exfuncionaria afirmó que, en caso de no resolverse su situación migratoria, no asumiría la candidatura ni la gubernatura de Baja California si llegara a ganar la elección.

Asimismo, explicó que decidió realizar el procedimiento migratorio sin trasladarse a vivir a Estados Unidos, ya que consideró que hacerlo podría interpretarse como un intento de sustraerse de la investigación que enfrenta en Tijuana.

Hasta ahora, las autoridades estadounidenses no han dado a conocer las razones oficiales de la revocación de la visa.