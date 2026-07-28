Sheinbaum niega persecución política contra Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que el proceso penal contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, obedezca a una persecución política y sostuvo que las investigaciones corresponden a presuntos delitos relacionados con el contrabando de combustible.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria respondió a los señalamientos del Grupo Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), integrado por exjefes de Estado como José María Aznar, Felipe Calderón y Álvaro Uribe, quienes calificaron la detención del exmandatario estatal como una presunta “venganza política” y expresaron preocupación por el Estado de derecho en México.

Sheinbaum pidió atender la información difundida por la Fiscalía General de la República (FGR) y aseguró que el caso no tiene motivaciones políticas.

“Sería muy bueno que se informaran. Que siguieran la información que ha dado la Fiscalía General de la República. Porque, repito, no tiene nada que ver con un tema político, es un tema criminal”, declaró.

La presidenta sostuvo que el proceso debe analizarse con base en las investigaciones de la FGR y recordó que, hasta que exista una resolución judicial definitiva, Ruffo Appel enfrenta acusaciones por delitos presuntamente relacionados con el contrabando de hidrocarburos.

Asimismo, afirmó que las indagatorias apuntan a un presunto fraude contra la hacienda pública y a la introducción ilegal de combustible al país durante varios años, por lo que consideró equivocadas las versiones que atribuyen el caso a razones políticas.

Defiende actuación de la Fiscalía

Sheinbaum también respaldó el trabajo de la Fiscalía General de la República al señalar que existen elementos suficientes para que un juez emitiera la orden de aprehensión y vinculara a proceso al exgobernador.

Indicó que la investigación continúa y recordó que, además de Ruffo Appel, otras siete personas fueron detenidas por su presunta participación en estos hechos.

El lunes, la FGR también negó que el caso responda a una persecución política y sostuvo que el exgobernador fue vinculado a proceso por su probable participación en una red dedicada al contrabando de hidrocarburos mediante transporte ferroviario.

De acuerdo con la Fiscalía, un juez federal vinculó a proceso el pasado 23 de julio a Ruffo Appel y a otras siete personas por los presuntos delitos de delincuencia organizada, contrabando y violaciones a la legislación en materia de hidrocarburos.

La dependencia señaló que la investigación comenzó tras el hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en Coahuila, lo que permitió identificar una estructura que presuntamente importaba combustible declarando únicamente el 10 por ciento del volumen transportado.

Antes de su detención, Ernesto Ruffo Appel rechazó haber incurrido en irregularidades y aseguró que colaboraría con las autoridades, mientras dirigentes de la oposición sostienen que el proceso tiene un trasfondo político.