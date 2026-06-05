Semarnat alerta que el sargazo será “brutal” en Quintana Roo y busca fondo de emergencia

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CHETUMAL.- La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, advirtió que Quintana Roo podría enfrentar en los próximos meses una de las temporadas más severas de recale de sargazo, fenómeno que ya afecta a gran parte del litoral del Caribe mexicano y genera impactos ambientales, económicos y turísticos.

La funcionaria federal reconoció que la llegada masiva de esta macroalga representa una problemática creciente para el estado, por lo que informó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) realiza gestiones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para crear un fondo de emergencia destinado al combate del sargazo.

Explicó que la propuesta contempla destinar parte de los recursos obtenidos por el cobro de derechos de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) para financiar acciones de contención y atención en las zonas más afectadas.

“Estamos luchando por un fondo de emergencia para el sargazo. Este año va a ser brutal y por eso estamos buscando nuevas estrategias para enfrentar esta situación”, señaló.

Bárcena indicó que, además de las acciones nacionales, México mantiene coordinación con Brasil para analizar las causas del crecimiento acelerado del sargazo en el Atlántico. Señaló que los residuos agrícolas que llegan al río Amazonas contribuyen a alimentar la proliferación de esta macroalga, incrementando su presencia en el Caribe.

La titular de Semarnat destacó que el exceso de sargazo provoca afectaciones a los ecosistemas marinos, genera emisiones de gases durante su descomposición y representa una amenaza para la actividad turística, principal motor económico de Quintana Roo.

Como parte de las medidas que se analizan junto con la Secretaría de Marina, se contempla la adquisición de nuevas embarcaciones especializadas para la recolección de sargazo en altamar, la instalación de más barreras de contención y la participación de pescadores locales en las labores de captura de la macroalga antes de que llegue a las playas.

La propuesta también busca generar oportunidades económicas para las comunidades costeras mediante la remuneración de quienes participen en estas tareas de recolección.

De acuerdo con reportes de la Secretaría de Marina, en lo que va del año se han retirado alrededor de 43 mil toneladas de sargazo en las costas de Quintana Roo, donde destinos como Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos, Tulum y Mahahual enfrentan una fuerte presión por la acumulación de esta alga.

Ante este panorama, autoridades federales y estatales mantienen acciones coordinadas para reforzar la estrategia de atención y evitar que el fenómeno derive en una contingencia ambiental y turística de mayores dimensiones.