Roberto Borge reclama incumplimiento de orden judicial para prisión domiciliaria

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EDOMEX.- El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo promovió un recurso de queja ante autoridades judiciales para reclamar la demora en la colocación del brazalete electrónico que le permitiría continuar en prisión domiciliaria el proceso penal que enfrenta por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El recurso fue admitido por el Tribunal Colegiado de Apelación de Nezahualcóyotl, Estado de México, luego de que la defensa del exmandatario señalara que, pese a que desde septiembre de 2023 se autorizó una medida cautelar distinta a la prisión preventiva, ésta no ha podido ejecutarse debido a la falta del dispositivo de localización electrónica y otros trámites necesarios.

De acuerdo con el acuerdo judicial, la inconformidad se centra en la presunta omisión de las autoridades para programar la audiencia correspondiente, realizar la verificación domiciliaria y concretar la colocación del brazalete, acciones indispensables para hacer efectiva la medida cautelar autorizada.

Los expedientes relacionados con el caso corresponden a las causas penales 381/2017 y 241/2018, vinculadas con acusaciones por lavado de dinero.

Actualmente, Borge Angulo permanece internado en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI), ubicado en el municipio de Ayala, Morelos, mientras continúa el proceso judicial en su contra.

La investigación por operaciones con recursos de procedencia ilícita deriva de presuntas irregularidades relacionadas con la adquisición y venta de terrenos que pertenecían al patrimonio estatal, operaciones que habrían involucrado recursos de origen presuntamente ilícito.

Recientemente, el exgobernador obtuvo una resolución favorable en otro de los procesos que enfrentaba, luego de que un juez federal lo absolviera del delito de delincuencia organizada al considerar que no existían elementos suficientes para acreditar dicha acusación.