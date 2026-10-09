Estallan paros en la Uqroo

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La última palabra

– El Sauqroo acordó movilizarse ante la publicación del Reglamento del Personal Administrativo; ya habían expuesto su inconformidad contra algunas cláusulas que se incluyeron porque viola derechos laborales.

– Califica las medidas de ilegales y regresivas por lo que exigen revisarlas.

Por Jorge A. Martínez Lugo

En Asamblea del 7 de octubre, el Sindicato de Trabajadores Académicos y Administrativos tomó la decisión de realizar paros escalonados a partir de este jueves 8 de octubre, día que comenzó con 15 minutos al día y se irá incrementando.

El Sauqroo recordó que el pasado 28 de septiembre las autoridades de la Universidad Autónoma de Quintana Roo (Uqroo), publicaron un reglamento del personal administrativo que violenta derechos de los trabajadores, por lo que se realizarán paros escalonados a partir del jueves 8 de octubre, los que se desarrollarán en todas las áreas de la universidad, sin afectar a los estudiantes que están en graduación, ya que el conflicto es con las autoridades a quienes se exige revisar estas disposiciones ilegales.

El acuerdo tomado en la Asamblea incluye:

▪️ Comenzarán con 15 minutos por área.

▪️ El tiempo aumentará de manera gradual.

▪️ Habrá horario para cada área.

▪️ Portarán playera del Sauqroo, blusa roja y pantalón negro, o un moño rojinegro.

Aclara el sindicato en un boletín que la acción es pacífica y legítima: “Con ella buscamos que la autoridad reconozca que somos un colectivo organizado que defiende sus derechos laborales”.

Denunciaron que “la rectoría aprovechó el proceso de elección del sindicato para publicar este reglamento, mismo que ya había enfrentado la oposición por escrito por parte del sindicato además de haber realizado reuniones en donde la rectora de la Uqroo se comprometió a no publicarlo hasta revisar estas violaciones”.

“Los paros escalonados son las primeras acciones que realizarán los trabajadores, pero no descartan más movilizaciones hasta que cesen las agresiones de la rectoría” concluyeron.