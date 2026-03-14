Se fortalece conectividad aérea del Caribe Mexicano con la nueva ruta Monterrey–Cozumel

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COZUMEL.- Como parte de la estrategia de promoción turística y fortalecimiento de la conectividad aérea que impulsa la gobernadora Mara Lezama Espinosa para consolidar al Caribe Mexicano como la Capital Mundial de las Vacaciones, se anunció la apertura de un nuevo vuelo directo entre Monterrey y Cozumel, operado por la aerolínea Viva Aerobus.

Esta nueva conexión aérea permitirá ampliar la llegada de visitantes del norte del país hacia la isla, fortaleciendo la actividad turística y la economía local.

La ruta reiniciará operaciones el 26 de marzo con dos frecuencias semanales, los días jueves y domingo.

El itinerario contempla la salida desde Monterrey a las 16:35 horas, con llegada a Cozumel a las 19:50 horas. El vuelo de regreso despegará de la isla a las 20:30 horas, aterrizando en Monterrey a las 22:15 horas.

Cada operación contará con una capacidad de hasta 180 pasajeros, lo que contribuirá a incrementar el flujo turístico hacia el destino.

Durante 2025, el Aeropuerto Internacional de Cozumel registró la llegada de más de 646 mil pasajeros, reflejo del crecimiento sostenido del destino y de las acciones coordinadas para fortalecer su conectividad.

Esta nueva ruta es resultado del trabajo de promoción turística realizado por el Gobierno del Estado durante la participación de Quintana Roo en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en Madrid y en la feria internacional ANATO, celebrada en Bogotá, Colombia, donde se consolidaron acuerdos estratégicos con aerolíneas y socios del sector para ampliar la presencia del Caribe Mexicano en mercados clave.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de continuar impulsando al turismo como motor de desarrollo, fortaleciendo la conectividad del Caribe Mexicano y generando más oportunidades, bienestar y prosperidad compartida para las y los quintanarroenses.