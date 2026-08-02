Inicia Mara Lezama rehabilitación del camino San José II–San Ramón, en Felipe Carrillo Puerto

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FELIPE CARRILLO PUERTO.- En respuesta a solicitudes recibidas en las audiencias públicas “La Voz del Pueblo”, la gobernadora Mara Lezama Espinosa inició los trabajos de rehabilitación del camino que conecta la carretera federal 295 con las comunidades de San José Segundo, San Felipe Berriozábal y San Ramón, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, una obra que busca fortalecer la movilidad y mejorar las condiciones de vida de las familias de la Zona Maya.

La titular del Ejecutivo informó que el proyecto contempla una inversión cercana a los 9 millones de pesos para rehabilitar 25.9 kilómetros de esta vialidad, con lo que se atenderá un rezago de más de 15 años y se beneficiará de manera directa a más de 4 mil habitantes.

Durante el arranque de la obra, Mara Lezama explicó que esta acción permitirá contar con un camino más seguro y en mejores condiciones para las comunidades, además de responder a una demanda ciudadana planteada durante las audiencias públicas y el programa “La Voz del Pueblo”.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, José Rafael Lara Díaz, detalló que los trabajos incluyen la limpieza de hombros a lo largo de los 25.9 kilómetros, cajeo y conformación de la superficie con material de banco, colocación de carpeta asfáltica, rehabilitación de tramos aislados mediante renivelación y pavimentación, así como la aplicación de señalización horizontal con pintura tipo tráfico en todo el recorrido.

El funcionario señaló que estas acciones permitirán recuperar las condiciones de la vialidad para ofrecer un camino más seguro, funcional y duradero para quienes transitan diariamente por esta ruta.

Además de beneficiar directamente a San José Segundo, San Felipe Berriozábal y San Ramón, la rehabilitación fortalecerá la conectividad con las comunidades de Francisco May, Trapich, Canzepchén, Yaxché, Francisco I. Madero, San Bartolo, San Antonio Nuevo, Chun On, San Hipólito, Yodzonot Chico y Chun Yah.

La gobernadora destacó que un camino en mejores condiciones facilita traslados más seguros, mejora el acceso a servicios de salud y educación, impulsa las actividades productivas y genera mayores oportunidades para el desarrollo económico y social de la región.

Durante el inicio, explicó que la obra forma parte del compromiso de este gobierno humanista con corazón feminista de atender las solicitudes ciudadanas mediante proyectos de infraestructura que contribuyan al bienestar de las comunidades y al desarrollo de Quintana Roo.