Niega Secretaría de Turismo de Quintana Roo incremento de la tarifa Visitax en 2026

CHETUMAL.- Luego de que el Consejo Hotelero del Caribe Mexicano denunció que el gobierno de Quintana Roo propone aumentar 25 % la tarifa del Visitax que cobra a turistas extranjeros y hacer que los hoteles se los cobren y lo trasladen a la tesorería estatal, el titular de la Secretaría de Turismo, Bernardo Cueto Riestra, negó que vaya a darse un incremento, pero aceptó que están en la búsqueda de mecanismos más eficientes para la recaudación de ese derecho, siempre en coordinación con el sector turístico.

El Visitax es una derecho que se cobra a los turistas extranjeros mayores de 4 años por visitar el estado y la cantidad que se tiene que cubrir este año es de 283 pesos por persona, los que se deben pagar antes de viajar, durante la estancia o al momento de la salida, y permite al gobierno obtener recursos para financiar servicios y dar mantenimiento a las playas y zonas naturales.

“Es un derecho que ya existe desde el 2021, pero hay que aclarar que el comunicado que se ha difundido sobre un supuesto incremento es incorrecto, no habrá aumento ni en impuestos ni en ningún derecho en el Estado para el 2026, esa es la instrucción de la gobernadora Mara Lezama y así lo ha manifestado la Secretaría de Finanzas.

Lo que si se ha planteado es buscar otro modelo más efectivo y más transparente y estaremos trabajando con el sector turístico para encontrar el mecanismo más objetivo para la recaudación, destinada a fortalecer la industria turística de nuestro estado”, dijo.

Detalló que desde hace varios meses vienen sosteniendo diálogo y mesas de trabajo con la industria hotelera y turística de la entidad, a quienes les han propuesto cambiar el esquema de recaudación, siendo una alternativa vincular el cobro directamente a las reservaciones de hospedaje o vuelos, lo que – afirmó-, permitiría evitar la evasión y recaudar el potencial del Visitax sin crear una mala imagen hacia los visitantes.

“Sí hemos planteado la importancia de tener un nuevo modelo para la implementación de este derecho, ya que en estos cuatro años, con el esquema que se planteó en la pasada administración, no se ha logrado recaudar el potencial de este derecho y ha generado evasión, confusión y problemas operativos. Estamos en conversaciones con el sector hotelero y turístico para ver cambiar ese modelo que durante muchos años se ha recaudado en el aeropuerto y ver que desde las reservas ligar el cobro de este derecho. Hay una apertura y voluntad para analizar diversas aristas y que no implique una carga adicional”, manifestó.

Reiteró que en los términos de mejorar la experiencia de los turistas y abonar a que el estado pueda contar con recursos suficientes para hacer frente a los retos en materia turística, se trabaja para que este derecho sea un derecho efectivo, que el destino del recurso sea más claro y que ayude y abone a los destinos turísticos, fortalezca la infraestructura, ayude a paliar los efectos del cambio climático protegiendo las playas y atender la contención del sargazo.

Fuente: Cambio22