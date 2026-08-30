Mara Lezama y Mary Hernández anuncian ampliación de Caminos Ancestrales en Felipe Carrillo Puerto

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TIHOSUCO.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa, junto con la presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, Mary Hernández, anunció el inicio del proyecto de ampliación de los Caminos Ancestrales, una obra que mejorará la movilidad, fortalecerá la seguridad vial e impulsará el desarrollo turístico y económico de la Zona Maya.

Explicó la gobernadora que, mediante el trabajo coordinado entre el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) y el gobierno municipal, se ampliarán 1.2 kilómetros de caminos ancestrales, desde la glorieta de Benito Juárez hasta la Unidad Deportiva, en beneficio de más de 84 mil habitantes.

El proyecto contempla la rehabilitación integral de vialidades, repavimentación, construcción y mejoramiento de banquetas, instalación de señalización y semaforización, modernización de la red eléctrica, colocación de nuevas luminarias y acciones para mejorar la imagen urbana.

Mara Lezama destacó que los nuevos senderos contribuirán a brindar traslados más seguros para las familias, estudiantes, trabajadores y habitantes que diariamente recorren esta zona del municipio.

Asimismo, señaló que la obra fortalecerá el desarrollo de Maya Ka’an, el destino de turismo comunitario de Quintana Roo, al facilitar la conectividad con las comunidades mayas que ofrecen experiencias basadas en su cultura, tradiciones y riqueza natural.

“Invertir en su movilidad es impulsar un turismo que genera prosperidad compartida, protege el patrimonio cultural y crea oportunidades para las familias de la zona maya. Así es como seguimos transformando Quintana Roo: con obras que generan prosperidad compartida”, señaló la gobernadora.