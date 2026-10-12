Trabajadores del IMSS convocan a marcha nacional para exigir aumento salarial y destitución de dirigente sindical

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CIUDAD DE MÉXICO.- Trabajadores inconformes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) convocaron a una marcha nacional para este martes 13 de octubre en la Ciudad de México, con el propósito de exigir un mayor incremento directo al salario, mejores condiciones laborales, abasto suficiente de medicamentos e insumos médicos y la destitución del secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Rafael Olivos Hernández.

La movilización está programada para las 15:00 horas y partirá del Centro Médico Nacional Siglo XXI con dirección a Palacio Nacional, un día antes de que los trabajadores sindicalizados participen en la consulta sobre la propuesta de incremento salarial global de 6.8 por ciento.

La convocatoria fue acordada durante una asamblea realizada frente a las oficinas centrales del IMSS, ubicadas en Paseo de la Reforma 426, donde los participantes también exigieron la celebración de un Congreso Nacional Extraordinario del SNTSS para abrir paso a la elección de una nueva dirigencia sindical.

Los trabajadores cuestionaron la propuesta de aumento salarial, al considerar insuficiente el porcentaje que se aplicaría directamente a sus percepciones, además de denunciar problemas relacionados con la falta de personal y las condiciones en las que prestan sus servicios en clínicas y hospitales.

Después de más de tres horas de deliberaciones, los asistentes a la asamblea acordaron ampliar la convocatoria a sindicatos independientes y organizaciones sociales, con la intención de fortalecer la movilización y dar mayor visibilidad a sus demandas.

Entre los grupos cuya participación se prevé se encuentran integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), así como trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), del Sistema de Transporte Colectivo Metro, de Petróleos Mexicanos y del sector eléctrico.

Los organizadores señalaron que las inconformidades han sumado participantes durante los últimos días y consideraron necesario fortalecer la coordinación entre los trabajadores de distintas entidades del país.

La marcha nacional se realizará después de las protestas registradas el sábado 10 de octubre en la Ciudad de México, Campeche, Oaxaca y Querétaro, donde cientos de empleados del Seguro Social manifestaron su rechazo a las condiciones laborales y a la propuesta salarial negociada por su dirigencia.

En Campeche, aproximadamente 300 trabajadores se concentraron en la Plaza de la República, frente al Palacio de Gobierno, para exigir mejoras en el suministro de medicamentos, contratación de personal y atención a sus demandas laborales.

Durante la manifestación, los participantes denunciaron presuntas amenazas por parte de autoridades de la representación estatal del IMSS y de dirigentes sindicales, aunque aseguraron que continuarían con las protestas.

En Oaxaca, alrededor de 300 empleados participaron en una marcha para exigir la salida de las dirigencias sindicales nacional y estatal, a las que acusaron de afectar los derechos de los trabajadores.

Los manifestantes también denunciaron supuestos actos de persecución sindical contra quienes han expresado desacuerdos con las decisiones de sus representantes.

En Querétaro, trabajadores del sector médico cuestionaron el porcentaje de incremento directo al salario y señalaron que las exigencias de su actividad profesional no se corresponden con las mejoras económicas propuestas.

“Tenemos mucha vocación. Siempre sacamos el trabajo con lo que nos dan. ¿Y para qué? Para que nos aumenten 2.9 por ciento. Es una burla y una falta de respeto a nuestros estudios”, expresó uno de los médicos participantes.

En la Ciudad de México, las inconformidades también provocaron bloqueos intermitentes en los carriles centrales de Paseo de la Reforma, cerca de las oficinas centrales del instituto.

Las manifestaciones se desarrollan en vísperas de la consulta sindical programada para el miércoles 14 de octubre, cuando los trabajadores deberán pronunciarse sobre la propuesta de incremento global de 6.8 por ciento.

El planteamiento contempla un aumento de 2.9 por ciento directo al salario tabular y otro 3.9 por ciento correspondiente a prestaciones, distribución que ha generado inconformidad entre los sectores que consideran insuficiente la mejora salarial directa.

El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) informó que acompañará el procedimiento de consulta, que deberá realizarse mediante voto personal, libre, directo y secreto.

Por su parte, el secretario general del SNTSS, Rafael Olivos Hernández, informó que sostuvo una reunión con los dirigentes de las 37 secciones sindicales del país para escuchar sus planteamientos y promover la participación de los trabajadores en la votación.

Ante las protestas, el dirigente sostuvo que las diferencias deben resolverse mediante el diálogo y el respeto a las distintas posiciones, y aseguró que no habrá represalias contra quienes manifiesten su desacuerdo con la propuesta salarial.

“La unidad sindical se fortalece cuando cada persona puede expresar sus inquietudes, recibir información clara y participar en las decisiones que le corresponden”, manifestó.

Olivos Hernández llamó a los trabajadores a participar en la consulta para que la decisión sobre el incremento salarial refleje la voluntad de las bases sindicalizadas.

En tanto, el director general del IMSS, Zoé Robledo, reconoció el derecho de los trabajadores activos y jubilados a manifestarse pacíficamente y aseguró que la institución mantiene disposición para escuchar sus demandas.

Mediante un video difundido en redes sociales, explicó que la propuesta salarial ya recibió la aprobación del Congreso del SNTSS, pero todavía debe someterse a la consulta de los trabajadores para determinar su aceptación.

“Respetamos su decisión de ir a una consulta sobre ese incremento”, expresó el funcionario.

Robledo también pidió que las movilizaciones se desarrollen sin afectar los derechos de terceros y, particularmente, sin bloquear los accesos a hospitales y clínicas del Seguro Social.

Subrayó la importancia de mantener libres las entradas a las áreas de urgencias y permitir el tránsito de ambulancias, con el propósito de evitar interrupciones en la atención médica.

Respecto a la exigencia de regresar al Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP), otra de las demandas planteadas por los trabajadores inconformes, el director del IMSS señaló que su modificación requiere cambios legales que no dependen exclusivamente del instituto.