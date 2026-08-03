Sheinbaum presentará a finales de agosto propuesta para regular redes sociales y combatir adicción digital en menores

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que a finales de agosto estará lista la propuesta del Gobierno de México para regular el uso de las redes sociales entre niñas, niños y adolescentes, como parte de una estrategia orientada a reducir los efectos de la adicción que generan estas plataformas digitales.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que la iniciativa será resultado de un debate nacional que busca involucrar a especialistas, familias, jóvenes y sociedad en general, con el propósito de construir medidas que privilegien la protección de la infancia sin que se perciban como imposiciones.

“Queremos que exista una discusión nacional sobre este tema y que haya conciencia de los impactos que puede tener el uso excesivo de las plataformas digitales”, señaló.

Sheinbaum indicó que, además de establecer lineamientos para las escuelas, el gobierno analiza mecanismos para limitar el acceso de los menores a herramientas diseñadas para prolongar el tiempo de permanencia en las aplicaciones, como el desplazamiento infinito de contenido (scroll infinito) y otros sistemas que favorecen la dependencia digital.

No obstante, subrayó que la regulación por sí sola no resolverá el problema y consideró indispensable la participación de madres, padres y tutores, quienes —dijo— deben establecer límites sobre el tiempo que niñas y niños utilizan teléfonos celulares y redes sociales.

Añadió que también es importante que los propios adolescentes conozcan los efectos que el uso excesivo de estas plataformas puede tener en su desarrollo y comportamiento, para que comprendan los riesgos y no interpreten las medidas únicamente como restricciones.

Como parte del debate impulsado por el gobierno, el especialista en seguridad digital Arturo Béjar advirtió que las principales plataformas están diseñadas para captar y mantener la atención de los usuarios mediante mecanismos que favorecen la adicción.

Entre ellos mencionó el scroll infinito, la reproducción automática de videos, los algoritmos de recomendación, las notificaciones constantes, los indicadores de popularidad y las herramientas que fomentan la comparación social, elementos que, afirmó, incrementan el tiempo de exposición de niños y jóvenes.

Béjar sostuvo que corresponde al Estado intervenir cuando existan productos o servicios que representen riesgos para la población infantil, al comparar el caso de las redes sociales con industrias cuyos efectos nocivos han requerido regulación.

El especialista también presentó datos basados en información interna de Meta sobre adolescentes de entre 13 y 15 años, según los cuales uno de cada cinco jóvenes manifestó sentirse peor consigo mismo debido al uso de estas plataformas; uno de cada ocho reportó haber sufrido acoso sexual; uno de cada 11 estuvo expuesto a contenidos relacionados con suicidio o autolesiones, y más del 90% de esos daños fueron provocados por personas desconocidas.

La presidenta reiteró que las conferencias matutinas de los lunes continuarán dedicándose a este tema, con el objetivo de informar a las familias y enriquecer el debate previo a la presentación de la propuesta de regulación.