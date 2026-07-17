Trump acusa a China de interferir en elecciones y anuncia desclasificación de inteligencia

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WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en duda la integridad del sistema electoral de su país y anunció la desclasificación de información de inteligencia que, según afirmó, demostraría la existencia de interferencia china en los procesos electorales estadounidenses desde 2020.

Durante un mensaje a la nación, el mandatario aseguró que ordenó la publicación inmediata de documentos que revelarían vulnerabilidades en la infraestructura electoral y presuntos ataques informáticos atribuidos a China.

“Esta noche anuncio la desclasificación y publicación inmediata de información de inteligencia crucial, que revela vulnerabilidades alarmantes en nuestra infraestructura electoral”, declaró.

Trump sostuvo que los documentos evidenciarían que el sistema electoral de Estados Unidos ha permanecido expuesto a ciberataques, explotación e interferencia extranjera, retomando los señalamientos que ha realizado desde las elecciones presidenciales de 2020, cuyos resultados nunca ha reconocido.

El presidente afirmó que la República Popular China habría obtenido de manera ilícita 220 millones de registros de votantes estadounidenses mediante lo que calificó como la mayor filtración de datos electorales en la historia del país.

“Esta pérdida de datos representa una pesadilla sin precedentes para la seguridad electoral”, aseguró.

Asimismo, criticó el funcionamiento del sistema electoral estadounidense al señalar que “no hay ningún país del tercer mundo que tenga unas elecciones como las que tenemos nosotros”.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha dado a conocer el contenido de los documentos anunciados ni ha presentado públicamente las pruebas que respalden las afirmaciones del mandatario sobre la presunta interferencia china.