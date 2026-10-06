Estefanía Mercado encabeza operativo de rescate de ocho caninos en situación vulnerable

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PLAYA DEL CARMEN.- Con la protección y el bienestar animal como una prioridad de su gobierno, la presidenta municipal Estefanía Mercado encabezó un operativo para atender y rescatar a ocho caninos que se encontraban en condiciones insalubres, situación que ponía en riesgo su salud e integridad.

Durante la intervención, la Alcaldesa señaló que la protección de los animales en Playa del Carmen requiere atención directa, coordinación entre las instituciones y aplicación de la normatividad vigente, particularmente ante casos que puedan representar un riesgo para su bienestar.

El operativo se llevó a cabo en un domicilio de la colonia Luis Donaldo Colosio, luego de recibir una denuncia ciudadana sobre las condiciones en las que se encontraban los animales, debido a que su dueño no cuenta con lo necesario para atenderlos.

“Don Jesús tenía la voluntad de cuidarlos, pero ya no podía brindarles lo necesario para mantenerlos sanos. Las puertas del CENCAAZ estarán abiertas para que pueda visitarlos y seguir cerca de ellos durante su recuperación”, señaló Estefanía Mercado.

Personal de las áreas municipales correspondientes verificó las condiciones de alojamiento, higiene, alimentación, hidratación y cuidado de los caninos. Como parte del procedimiento, se levantó un acta de inspección y se integró evidencia fotográfica para dar seguimiento al caso conforme a la normatividad aplicable.

Tras la intervención, los ocho lomitos fueron trasladados al Centro de Control Animal, Asistencia y Zoonosis (CENCAAZ), donde recibirán valoración médica, alimentación y los cuidados necesarios para procurar su recuperación y bienestar.

Estefanía Mercado afirmó que el Gobierno de Playa del Carmen dará seguimiento puntual al caso y continuará fortaleciendo las acciones de vigilancia, atención y protección animal, con el objetivo de garantizar condiciones dignas y prevenir situaciones de abandono o maltrato en el municipio.

En el operativo, la Presidenta Municipal estuvo acompañada por el secretario de Seguridad Ciudadana Municipal, Carlos Montesinos, y por la secretaria de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático, Kandy Mendoza.