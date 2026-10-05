Morena consuela a Andrea Chávez: la nombran coordinadora municipal en Ciudad Juárez

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CIUDAD DE MÉXICO.- Morena designó a la senadora Andrea Chávez Treviño como coordinadora municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Ciudad Juárez, Chihuahua, una semana después de que quedó fuera de la coordinación estatal del partido rumbo al proceso electoral de 2027.

La designación fue anunciada este 5 de octubre por la dirigencia nacional de Morena y coloca a Chávez al frente de las tareas de organización territorial del partido en el municipio fronterizo.

El nombramiento fue respaldado por el Comité Ejecutivo Nacional, encabezado por Ariadna Montiel Reyes, y por la Comisión Nacional de Elecciones, presidida por Citlalli Hernández, quienes convocaron a militantes y simpatizantes a mantener la unidad y continuar los trabajos políticos en Ciudad Juárez.

La nueva encomienda llega después del proceso interno del 28 de septiembre en el que Morena designó a Cruz Pérez Cuéllar como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Chihuahua, posición por la que también competía Chávez.

Tras quedar fuera de la coordinación estatal, la senadora permanecerá dentro de la estructura de Morena y asumirá ahora responsabilidades políticas y organizativas en Ciudad Juárez.

De acuerdo con el partido, Chávez tendrá entre sus tareas fortalecer la organización territorial, promover la unidad interna y trabajar con militantes y simpatizantes en el municipio.

Morena sostuvo que la designación forma parte de un proceso nacional destinado a fortalecer sus estructuras y sumar a los diferentes grupos que integran el movimiento de cara a los próximos procesos políticos.

La dirigencia partidista señaló que buscará privilegiar los acuerdos entre sus diferentes corrientes internas y mantener como elemento común el proyecto político que encabeza a nivel nacional la presidenta Claudia Sheinbaum.

Andrea Chávez, por su parte, afirmó que asumirá la nueva responsabilidad concentrándose en el trabajo territorial y con las bases del partido en Ciudad Juárez.

“Hoy nada comienza: hoy nada termina. Seguiremos conversando, pero en el territorio, no en la Ciudad de México. Y con nuestras bases, no solo con las dirigencias”, expresó después de darse a conocer su designación.

Chávez es licenciada en Derecho, militante y consejera nacional de Morena. Dentro del partido se desempeñó como secretaria de Comunicación, Difusión y Propaganda del Comité Ejecutivo Nacional.

También fue diputada federal por la vía plurinominal y actualmente ocupa un escaño en el Senado de la República.

La Coordinación Municipal de la Defensa de la Transformación constituye una posición partidista y su designación no equivale, por sí misma, a una candidatura formal a la presidencia municipal de Ciudad Juárez. Sin embargo, el nombramiento coloca a Chávez en una posición relevante dentro de la organización territorial de Morena rumbo al proceso electoral de 2027.