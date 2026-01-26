Nuevas obras del Tren Maya de carga llegan a Chetumal y Cancún

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Dos nuevos proyectos vinculados al Tren Maya de carga en Quintana Roo fueron ingresados ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (Dgira) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Se trata de la construcción de una Terminal Multimodal en la estación de Chetumal y de un libramiento vial para acceder a la terminal del Tren Maya en Cancún.

Terminal multimodal en Chetumal

El primer proyecto, registrado bajo el folio 23QR2025V0051, contempla la construcción y habilitación de un centro de distribución ferroviaria en la estación de Chetumal. De acuerdo con la manifestación ingresada, el complejo funcionará como un nodo para la carga, descarga, resguardo y transporte de mercancías y materias primas mediante el sistema ferroviario.

La infraestructura proyectada incluye, entre otros elementos, áreas de alojamiento para tripulantes, antena Tetra, despacho de gasolina, zona de lavado, báscula, bodegas, caminos internos, casetas de acceso vehicular y ferroviario, edificio aduanal, estacionamientos, taller de mantenimiento, oficinas administrativas, patio de maniobras, planta potabilizadora, planta de tratamiento y reciclado, reserva territorial y zona para residuos peligrosos.

Asimismo, se prevé la construcción de un taller de mantenimiento de carros, tanques de diésel y gasolina, vialidades internas y áreas de inspección ferroviaria. El proyecto contempla una superficie total de intervención de 101.46 hectáreas, de las cuales 47.81 hectáreas requerirán cambio de uso de suelo forestal, en áreas de selva mediana subperennifolia y caducifolia en estado secundario.

El predio se localiza al suroeste del municipio de Othón P. Blanco, paralelo a la carretera federal 307 Chetumal–Cancún, a unos 900 metros de esta vía. El poblado más cercano es Xul-Ha, ubicado a aproximadamente dos kilómetros al sur, mientras que Bacalar se encuentra a unos 10 kilómetros al noroeste.

Libramiento vial para la estación de Cancún

El segundo proyecto corresponde a la construcción de un libramiento vial para la terminal del Tren Maya Cancún–Aeropuerto, inscrito con el folio 23QR2025V0068. La obra consiste en una vialidad de 15.39 kilómetros de longitud, que conectará la carretera federal 180 (Cancún–Aeropuerto) con la carretera federal 307 (Cancún–Playa del Carmen), además de un ramal de acceso directo a la terminal de carga ferroviaria.

El proyecto ocupará una superficie total de 115.02 hectáreas, de las cuales 68.51 hectáreas corresponden a vegetación forestal, principalmente selva mediana subperennifolia, por lo que también requerirá cambio de uso de suelo en terrenos forestales. Entre las obras principales destaca la construcción de un viaducto de mil 160 metros sobre la vía del Tren Maya, denominado puente de la Huayacán.

De acuerdo con la documentación presentada, la obra se justifica por la necesidad de descongestionar vialidades urbanas, mejorar el acceso al aeropuerto y a la terminal de carga, así como impulsar el desarrollo logístico, turístico y comercial de la región.

Los objetivos del libramiento incluyen la reducción de tiempos de traslado, el fortalecimiento de la logística de transporte, el incremento de la competitividad regional y la generación de empleos directos e indirectos, además de promover un modelo de desarrollo ordenado con menor impacto ambiental y reducción de emisiones vehiculares.

El desarrollo del proyecto contempla tres etapas: preparación del sitio, con desmonte, rescate de flora y fauna y salvamento arqueológico; construcción, que incluye terraplenes, estructuras mayores, puentes y señalización; y finalmente la fase de operación y mantenimiento de la vialidad.