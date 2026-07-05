Sheinbaum acusa que el antiguo Infonavit fue una “pura robadera” y generó créditos impagables

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MORELIA.- La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que durante los gobiernos neoliberales el modelo de créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) estuvo diseñado para beneficiar a desarrolladores inmobiliarios y recaudar recursos para el instituto, al tiempo que generó créditos impagables para miles de trabajadores.

Durante la entrega de apoyos del programa Vivienda para el Bienestar en el fraccionamiento Infonavit Campo Nubes, en Morelia, Michoacán, la mandataria afirmó que ese esquema provocó el abandono de miles de viviendas y calificó como una “pura robadera” la forma en que operaban los financiamientos.

Explicó que, en muchos casos, trabajadores solicitaban créditos por montos cercanos a los 80 mil pesos, terminaban pagando más de 300 mil pesos tras varios años y, aun así, seguían adeudando cantidades mucho mayores.

“Alguien pedía 80 mil pesos de crédito, pagaba 300 mil pesos en 15 años y debía un millón de pesos. ¡Alguien que me explique eso, pura robadera!”, expresó.

Sheinbaum señaló que el objetivo de la actual política de vivienda es facilitar el acceso de las familias a una casa propia y eliminar los obstáculos que anteriormente impedían obtener un crédito.

Por su parte, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que el instituto simplificó los requisitos para acceder a los apoyos del programa Vivienda para el Bienestar, luego de que la presidenta instruyera reducir la burocracia en los trámites.

Indicó que actualmente basta con ser derechohabiente, percibir entre uno y dos salarios mínimos y no contar con un crédito hipotecario vigente para ser elegible.

Romero Oropeza agregó que las viviendas entregadas tendrían un valor comercial superior a 1.2 millones de pesos, pero gracias a convenios con estados, municipios y dependencias federales para eliminar diversos costos administrativos, su precio para los beneficiarios será considerablemente menor.

En el acto realizado en Morelia fueron entregadas las primeras 32 viviendas de un programa que contempla más de 80 mil acciones de vivienda durante el actual sexenio.