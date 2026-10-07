Estefanía Mercado escucha a mujeres de Villas del Sol y anuncia rehabilitación del parque de la calle Pelícano Blanco

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PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal Estefanía Mercado encabezó una jornada de acercamiento con mujeres del primer parque de Villas del Sol, como parte de las acciones para fortalecer la prevención, detección temprana y atención de situaciones de violencia, mediante orientación directa y el acceso oportuno a servicios psicológicos y jurídicos.

Luego de realizar una serie de visitas, domiciliarias, acompañada de promotoras “Miradas Violeta”, la alcaldesa sostuvo un encuentro “Entre Mujeres”, donde se comprometió a rehabilitar el parque ubicado al final de la calle Pelícano Blanco, en el primer parque de Villas del Sol, a partir de la próxima semana.

Estefanía Mercado reiteró que su gobierno mantiene una política de atención territorial, especialmente en las zonas donde existen mayores necesidades.

“Venimos principalmente a recoger qué es lo que le duele a la colonia”, afirmó Estefanía Mercado, al explicar que su presencia en Villas del Sol responde a la necesidad de escuchar a las familias directamente en sus comunidades y convertir sus planteamientos en acciones de gobierno.

En el encuentro, Estefanía Mercado destacó la importancia de fortalecer las redes de apoyo entre las propias mujeres para prevenir y atender situaciones de violencia.

“Quiero decirles que no están solas y que las puertas del Ayuntamiento y del Instituto de las Mujeres están abiertas para atender tanto problemas colectivos como situaciones personales que requieran acompañamiento”, dijo.

Además, destacó la necesidad de romper patrones de violencia mediante el acompañamiento entre mujeres y de generar espacios donde quienes atraviesan una situación de abuso puedan hablar, pedir ayuda y encontrar una red de respaldo.

Por su parte, Idania Gamboa, responsable del Instituto de las Mujeres, agradeció el trabajo de las promotoras “Miradas Violeta”, quienes mantienen presencia en distintas colonias del municipio para acompañar a las mujeres, detectar necesidades y fortalecer redes comunitarias.

Reiteró que estas acciones buscan construir redes de apoyo entre mujeres, con la participación de la comunidad y bajo una visión de igualdad sustantiva, como una vía para avanzar en la prevención y erradicación de la violencia.

La jornada concluyó con el compromiso de mantener el acompañamiento institucional y comunitario en Villas del Sol, donde las mujeres plantearon tanto necesidades relacionadas con los servicios públicos como inquietudes vinculadas con la convivencia y la seguridad de sus familias.

Con este modelo de atención directa, el Gobierno de Playa del Carmen busca que las acciones municipales partan de las necesidades expresadas por la propia comunidad y que las mujeres cuenten con redes cercanas para pedir ayuda, ser escuchadas y acceder oportunamente a los servicios de atención.