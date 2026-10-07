Trump considera un “precio muy pequeño” posible destrucción de Los Ángeles o San Diego por ataque de Irán

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NEBRASKA.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, provocó una ola de críticas entre dirigentes demócratas y republicanos de California después de afirmar durante un mitin en Nebraska que Irán podría “destruir” Los Ángeles o San Diego y describir ese escenario como “un precio muy pequeño a pagar”, mientras defendía la participación estadounidense en el conflicto con Teherán.

Las declaraciones fueron realizadas durante un acto político celebrado el lunes en Grand Island, donde Trump acudió para respaldar al senador republicano Pete Ricketts rumbo a las elecciones de medio mandato de noviembre.

Al abordar el conflicto con Irán, el mandatario defendió las consecuencias económicas derivadas de la guerra y expresó su intención de que Estados Unidos consiga una victoria. Fue en ese contexto cuando mencionó la posibilidad de ataques contra territorio estadounidense.

“Podrían destruir una ciudad. Que destruyan Los Ángeles, que destruyan San Diego. Este es un precio muy pequeño a pagar, y todo habrá terminado muy pronto”, declaró Trump.

Las palabras provocaron una inmediata reacción en California, donde autoridades estatales y municipales cuestionaron que el presidente mencionara a dos ciudades estadounidenses como posibles objetivos dentro de su discurso sobre el conflicto con Irán.

El gobernador de California, Gavin Newsom, calificó las declaraciones como peligrosas y sostuvo que resultaban motivo de descalificación. Además, cuestionó que Trump señalara específicamente a Los Ángeles y San Diego, esta última una ciudad con una importante presencia militar.

Newsom ordenó al centro estatal encargado de evaluar amenazas mantenerse atento ante posibles actores extranjeros que pudieran interpretar las palabras del presidente como una señal para actuar contra territorio californiano.

Las críticas no se limitaron al Partido Demócrata. Jim Desmond, republicano, veterano de la Marina y candidato a la Cámara de Representantes por un distrito del área de San Diego, manifestó públicamente su desacuerdo con Trump.

Desmond sostuvo que Estados Unidos debe enfrentar a Irán y defender sus intereses, pero recordó que la principal responsabilidad del comandante en jefe es proteger a la población y al territorio estadounidense.

El republicano agregó que su servicio militar tuvo como propósito proteger a los ciudadanos y no considerar a ciudades estadounidenses como un costo aceptable dentro de una guerra.

“Ninguna ciudad estadounidense es prescindible, y ninguna familia estadounidense debería ser tratada jamás como daño colateral”, manifestó.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, también rechazó los comentarios y señaló que la responsabilidad de un presidente es proteger al país. Advirtió además que expresiones de esa naturaleza podrían tener consecuencias para la seguridad.

Desde San Diego, el alcalde Todd Gloria exigió a Trump retractarse y ofrecer una disculpa a los habitantes de la ciudad.

“El presidente Trump debería retractarse de estas declaraciones y pedir disculpas a la gente de San Diego”, manifestó.

Gloria sostuvo que los habitantes de la ciudad merecen un presidente que valore sus vidas, reconozca el servicio de las familias militares y asuma con seriedad sus responsabilidades como comandante en jefe.

Ante la controversia, la Casa Blanca rechazó la interpretación de que Trump estuviera promoviendo un ataque iraní contra ciudades estadounidenses.

Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca, aseguró que el mandatario pretendía señalar que ciudades de Estados Unidos habrían estado amenazadas si no se hubiera frenado la capacidad de Irán para desarrollar armas nucleares.

La explicación buscó colocar las declaraciones dentro del argumento utilizado por Trump para defender la ofensiva contra Irán. Sin embargo, sus palabras continuaron generando críticas tanto de demócratas como de algunos republicanos, particularmente por haber mencionado directamente a Los Ángeles y San Diego al referirse a las posibles consecuencias del conflicto.