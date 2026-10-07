Sheinbaum respalda interpretación de AMLO sobre captura de El Mayo Zambada e injerencia de Estados Unidos

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum consideró “muy interesante” la interpretación que Andrés Manuel López Obrador expone en su nuevo libro sobre la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y señaló que existen antecedentes documentados de acciones de autoridades estadounidenses en México que su gobierno ha considerado injerencistas.

Durante su conferencia matutina, la mandataria recomendó revisar el planteamiento realizado por su antecesor, aunque marcó una diferencia entre la libertad con la que puede expresarse un expresidente y la responsabilidad diplomática que implica encabezar actualmente el Gobierno de México.

“Es muy interesante esta página donde habla de la captura del Mayo Zambada, muy interesante la interpretación que hace el presidente López Obrador; vale la pena leerlo”, señaló.

Sheinbaum explicó que su posición como jefa del Ejecutivo federal la obliga a mantener cautela al pronunciarse sobre asuntos relacionados con Estados Unidos, particularmente cuando involucran temas de seguridad y soberanía.

“Yo tengo que ser muy cuidadosa, pero soy presidenta y tengo que cuidar la relación con Estados Unidos y con todo el mundo; el presidente López Obrador pues ya dejó la Presidencia, puede hablar más”, expresó.

La presidenta sostuvo que eso no significa evitar los desacuerdos con Washington. Aseguró que cuando su gobierno identifica acciones que considera una intromisión en asuntos nacionales las señala públicamente, pero al mismo tiempo procura preservar la relación diplomática entre ambos países.

“Cuando sé que hay injerencia lo digo sin problema, pero también tengo que buscar mantener una relación diplomática y cuando no estamos de acuerdo lo decimos”, manifestó.

Sobre el caso específico de Zambada, Sheinbaum diferenció entre los acontecimientos que han sido documentados y las interpretaciones que pueden construirse a partir de ellos. Precisó que López Obrador plantea en su libro la existencia de comunicaciones relacionadas con el caso, pero evitó asumir como propias todas las conclusiones del exmandatario.

“No lo dice así tal cual, él lo que dice es que había comunicación y aquí nosotros dijimos: pruebas, hechos”, indicó.

Como ejemplo, recordó el episodio en el que familiares de uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán fueron recibidos por autoridades estadounidenses en la frontera, circunstancia que presentó como uno de los hechos que deben tomarse en cuenta al analizar la actuación de Estados Unidos.

Sheinbaum también recordó que Rosa Icela Rodríguez expuso anteriormente, durante una conferencia presidencial, una secuencia de acontecimientos relacionados con el caso Zambada, dejando que a partir de ellos se realizaran las interpretaciones correspondientes.

“Rosa Icela en una mañanera planteó, hecho uno, hecho dos, hecho tres, hechos cuatro; hagan ustedes la conexión”, recordó la mandataria.

La presidenta amplió sus señalamientos hacia otros episodios históricos y aseguró que existen documentos de agencias estadounidenses que muestran intervenciones en asuntos internos de México.

Entre los ejemplos mencionó documentación recientemente abierta relacionada con el movimiento estudiantil de 1968 y afirmó que existen numerosos registros históricos sobre este tipo de actuaciones.

“Hay muchísimos documentos sobre injerencismo”, sostuvo.

Pese a coincidir en que existen antecedentes que deben analizarse, Sheinbaum evitó adoptar directamente la interpretación de López Obrador sobre la captura de Zambada y enfatizó la diferencia entre hechos comprobables y conclusiones derivadas de ellos.

Su postura, explicó, está condicionada también por su responsabilidad de mantener la relación bilateral con Estados Unidos, aun cuando existan diferencias entre ambos gobiernos en asuntos relacionados con seguridad, soberanía y actuación de agencias estadounidenses.