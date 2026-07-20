Estefanía Mercado fortalece programas de inclusión y bienestar para personas mayores en Playa del Carmen

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PLAYA DEL CARMEN.- Con una visión de gobierno cercano, incluyente y comprometido con el bienestar de las familias, la presidenta municipal, Estefanía Mercado, impulsa acciones que promueven una vida activa y saludable para las personas adultas mayores, como el programa “Aqua Aerobics Inclusión”, que ofrece espacios de activación física, convivencia y desarrollo integral.

A través de la Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana y de la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad y Personas Adultas Mayores, el gobierno de Playa del Carmen lleva a cabo este programa todos los viernes en la Unidad Deportiva Riviera Maya, con actividades acuáticas adaptadas a las necesidades de las y los participantes.

El programa contempla las sesiones “Aqua Aerobics: Energía y Ritmo”, de 9:00 a 11:00 horas, y “Aqua Inclusión”, de 11:00 a 12:00 horas, diseñadas para favorecer la movilidad, fortalecer la condición física y generar espacios de convivencia en un entorno seguro e incluyente.

En este marco, el secretario de Justicia Social y Participación Ciudadana, Rusbel Pat Cauich, señaló que, bajo el liderazgo de la presidenta municipal Estefanía Mercado, el gobierno de Playa del Carmen mantiene firme el compromiso de impulsar políticas públicas que atiendan las necesidades de las personas adultas mayores y les brinden mejores oportunidades para mejorar su calidad de vida.

Asimismo, invitó a las personas adultas mayores interesadas a integrarse a este programa, el cual contribuye al fortalecimiento de su salud física, emocional y social, al tiempo que fomenta una comunidad más participativa, incluyente y solidaria.