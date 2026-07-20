Recortan otra vez proyecto del Barrio Mágico de Chetumal

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CHETUMAL.- El proyecto del Barrio Mágico de Chetumal volvió a reducir su alcance y finalmente se limitará a la rehabilitación del Paseo Héroes, la restauración de la fachada del Palacio de Gobierno y la remodelación del espacio que ocupó el antiguo Teatro Manuel Ávila Camacho.

El subsecretario de Turismo, Omar Govea Hernández, informó que las obras iniciarán entre septiembre y octubre de este año y se prevé que concluyan en marzo de 2027, con una inversión estatal de 116 millones de pesos.

Explicó que el proyecto fue ajustado nuevamente tras reuniones con representantes de los sectores económico y social, con el propósito de adecuar las intervenciones a las necesidades planteadas por distintos actores.

Aunque el polígono del Barrio Mágico comprende el área ubicada entre el Museo de la Cultura Maya, el Boulevard Bahía, la Calzada Veracruz y el Parque del Renacimiento, las obras se concentrarán principalmente en el Paseo Héroes, desde la avenida Carmen Ochoa de Merino hasta la calle 22 de Enero, corredor que conecta la avenida Héroes con la Explanada de la Bandera.

Con esta modificación quedaron descartadas las intervenciones previstas en la Explanada de la Bandera, así como el proyecto para convertir en peatonal el tramo de la avenida Héroes comprendido entre las avenidas Álvaro Obregón y Carmen Ochoa de Merino.

Govea Hernández indicó que, para ejecutar los trabajos, será necesario reubicar al personal que actualmente labora en el edificio 7 de Diciembre, donde operan principalmente oficinas de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), a fin de intervenir el corredor que conduce al antiguo Teatro Manuel Ávila Camacho.

El funcionario explicó que ese inmueble será transformado en un centro cultural con espacios para actividades artísticas, además de áreas destinadas a servicios y locales comerciales.

Asimismo, señaló que el andador peatonal será rehabilitado con una imagen inspirada en el antiguo Payo Obispo, mediante fachadas que evoquen los orígenes históricos de la capital del estado.

Añadió que algunos edificios actualmente ocupados por dependencias estatales serán desocupados para permitir la instalación de establecimientos comerciales y de servicios que contribuyan a revitalizar la zona.

“La intención es convertir este espacio en un corredor recreativo, turístico y cultural para habitantes y visitantes”, afirmó el subsecretario, quien precisó que la Sefiplan ya trabaja en la reubicación del personal de la Recaudadora de Rentas y de otras áreas administrativas.