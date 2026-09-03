Estefanía Mercado fortalece puentes de diálogo con el sector empresarial de Playa del Carmen

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PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal Estefanía Mercado refrendó que su gobierno mantiene las puertas abiertas a todas las voces para construir, con diálogo y participación, un Playa del Carmen más fuerte, seguro, ordenado y con mayores oportunidades.

Durante un encuentro con integrantes de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Riviera Maya, encabezada por Carlos Marín Morales, la alcaldesa presentó avances de su administración y escuchó inquietudes y propuestas del sector empresarial.

“Venimos a escucharlos y a presentarles las soluciones que tenemos desde el gobierno. Y si ustedes tienen propuestas, las puertas están abiertas”, afirmó.

En este marco, destacó que, con el fuerte respaldo del Gobierno del Estado, está en puerta una fuerte inversión por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para Playa del Carmen para hacer frente a los apagones. Asimismo, anunció que su administración no permitirá más desarrollos habitacionales sin inversiones previas en infraestructura y servicios.

Estefanía Mercado, adelantó que, una vez aprobado por el Cabildo, se otorgará un 50 por ciento de descuento en incentivos fiscales a empresarios e inversionistas con espacios en la Quinta Avenida, como parte de las acciones para impulsar la reactivación económica.

Como primicia, anunció también la creación de un Distrito Financiero, proyecto que estará vinculado al nuevo Programa de Desarrollo Urbano (PDU), que marcará la hoja de ruta para el crecimiento de Playa del Carmen durante los próximos 30 años.

En seguridad, informó que el municipio es el que más invierte per cápita en el país y destacó la reducción de homicidios registrada durante julio.

Respecto al sargazo, señaló que Playa del Carmen ha destinado más de 100 millones de pesos de recursos propios para atender el fenómeno y destacó la participación de más de 300 elementos de la Marina y de trabajadores de Zofemat. En este contexto, destacó la inversión de 2 mil millones de pesos que hará el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para hacer frente al problema.

La presidenta también informó que el sector empresarial recibió para su revisión el nuevo reglamento de Protección Civil antes de su publicación, con el objetivo de incorporar sus observaciones.

“Hay muchos problemas que resolver, sí, y es por eso que el día de hoy estamos aquí, para escuchar todos los comentarios y sugerencias. Todo lo que implique construir fortalece a nuestro gobierno”, sostuvo.

Estefanía Mercado reiteró que el Gobierno Municipal seguirá trabajando de la mano con el sector empresarial y con todos los sectores de la sociedad, convencida de que el crecimiento económico y el desarrollo social deben avanzar juntos para construir el Playa del Carmen que todas y todos merecen.