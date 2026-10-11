Rafael Marín Mollinedo oficializa su registro para coordinar a Morena en Benito Juárez, Cancún

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CANCÚN.- Rafael Marín Mollinedo, extitular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), formalizó este sábado 11 de octubre su registro como aspirante a la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación en Benito Juárez, con lo que confirmó su intención de participar en el proceso interno del movimiento en Cancún.

El anuncio se produjo después de su participación en la contienda por la coordinación estatal, proceso en el que resultó favorecido el senador Eugenio “Gino” Segura, por lo que Marín Mollinedo decidió buscar ahora una posición dentro de la estructura política municipal.

“Sí, sí, ya me inscribí hoy”, confirmó el exfuncionario federal al ser cuestionado sobre su participación en el procedimiento de registro.

Posteriormente, mediante un mensaje público, explicó que su decisión respondió a las solicitudes de militantes, fundadores y simpatizantes del movimiento, con quienes aseguró haber mantenido encuentros durante recorridos y asambleas en distintas colonias de Cancún.

Marín Mollinedo sostuvo que su aspiración no surgió de una decisión individual, sino del diálogo con quienes participaron en la construcción del proyecto político encabezado originalmente por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Esta decisión no nació de una aspiración personal; nació del diálogo directo con la gente en las asambleas, en los recorridos por las colonias y del llamado de quienes construyeron este movimiento desde abajo para dar un paso al frente”, expresó.

El exdirector de Aduanas mencionó que durante un encuentro realizado en la Región 228 de Cancún reiteró su compromiso con las bases del movimiento y con la continuidad de los principios de la denominada Cuarta Transformación.

También agradeció el respaldo de los militantes que lo han acompañado en su trayectoria política, así como de otros aspirantes y representantes populares que, según afirmó, han manifestado su disposición de trabajar de manera conjunta.

Entre quienes mencionó como parte de ese respaldo se encuentran diputados locales, integrantes del Congreso de la Unión, senadores y presidentes municipales con licencia, aunque en su mensaje no precisó sus nombres.

El aspirante destacó su trayectoria de más de 48 años de participación política junto a Andrés Manuel López Obrador, vínculo que presentó como parte de su compromiso con el proyecto de transformación impulsado desde el Gobierno federal.

Afirmó que su participación en el proceso interno no tiene como propósito la obtención de un cargo por sí mismo, sino contribuir a preservar los principios políticos del movimiento y respaldar la continuidad de sus objetivos.

En ese sentido, expresó su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al proyecto denominado segundo piso de la Cuarta Transformación.

Marín Mollinedo reiteró como ejes de su postura política las consignas de dar prioridad a los sectores de menores ingresos, evitar los privilegios de los funcionarios públicos y mantener los principios de honestidad promovidos por el movimiento.

“Nuestros principios son claros e innegociables: por el bien de todos, primero los pobres; no puede haber gobierno rico con pueblo pobre; y no mentir, no robar y no traicionar”, señaló.

Asimismo, manifestó su intención de continuar el trabajo territorial en Benito Juárez mediante recorridos por colonias y encuentros con militantes y simpatizantes, como parte de las actividades relacionadas con su aspiración.

“Vamos en unidad absoluta, colonia por colonia y calle por calle. ¡Acepto la responsabilidad y no les voy a fallar!”, expresó en la parte final de su mensaje.

La decisión de Marín Mollinedo representa un nuevo movimiento dentro de la dinámica política interna del partido guinda en Quintana Roo, después de que su participación en el proceso estatal no concluyera con la designación que buscaba.