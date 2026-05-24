Estefanía Mercado impulsa una nueva cultura ciudadana con la firma del “Decálogo del Buen Playense”

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PLAYA DEL CARMEN.- Con el objetivo de fortalecer la convivencia pacífica, promover los valores cívicos y consolidar el orgullo de identidad entre las y los ciudadanos, el Gobierno Municipal encabezado por la presidenta Estefanía Mercado firmó el “Decálogo del Buen Playense”, una iniciativa que busca convertir los principios de respeto, participación y responsabilidad social en acciones cotidianas para construir una mejor ciudad.

El evento se realizó en el Anfiteatro de la Plaza 28 de Julio, donde la secretaria de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático, Kandy Mendoza, a nombre de la Presidenta Municipal, destacó que los valores cívicos son la base que mantiene unida a la comunidad y permiten construir una ciudad en armonía.

“Playa del Carmen es un lugar único en el mundo. Aquí convergen culturas, orígenes y formas de pensar distintas, pero lo que nos une es el orgullo de ser playenses”, expresó.

Subrayó que ser un buen playense implica elegir diariamente el respeto, la igualdad y la dignidad humana, así como rechazar cualquier forma de discriminación, violencia, acoso o abuso.

Asimismo, llamó a fortalecer la cultura del diálogo, la mediación y la corresponsabilidad ciudadana para preservar la paz social, además de promover el cuidado del medio ambiente, la protección de los animales y el respeto al espacio público.

Por su parte, la secretaria de Justicia Cívica y Convivencia Humana, Andrea Piña, afirmó que el “Decálogo del Buen Playense” representa una visión clara de una ciudad más participativa, unida y basada en la cultura de paz.

“Este gobierno municipal ha entendido algo muy importante, que la paz y la convivencia no se construyen con discursos eternos, las acciones hablan, y este decálogo es precisamente eso, acciones concretas para convivir mejor”, señaló.

Explicó que esta estrategia será llevada a escuelas, empresas, colonias y eventos públicos a través de actividades de difusión comunitaria, con el propósito de que los valores contenidos en el decálogo lleguen a todas las familias y generaciones de Playa del Carmen.

El “Decálogo del Buen Playense” establece diez principios fundamentales para fortalecer la convivencia y la identidad ciudadana:

1. Trato a todas las personas con respeto, igualdad y dignidad.

2. Rechazo toda forma de violencia.

3. Ejerzo mis derechos y cumplo mis responsabilidades cívicas.

4. Promuevo el diálogo y la mediación para resolver conflictos.

5. Cuido y doy trato digno a los animales.

6. Protejo la playa, el mar, los cenotes, la selva y la fauna local.

7. Uso el espacio público de forma responsable.

8. Me muevo por la ciudad de manera segura y respetuosa.

9. Actúo ante riesgos y situaciones que afecten la seguridad o la tranquilidad.

10. Participo en mi comunidad y contribuyo al orgullo playense.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir construyendo una ciudad con bienestar, prosperidad compartida y una convivencia basada en el respeto, la participación ciudadana y el orgullo de pertenecer a Playa del Carmen.

Al evento asistieron integrantes del Consejo de Paz y Justicia Cívica de Playa del Carmen, regidoras, regidores, gabinete municipal, estudiantes de distintas instituciones educativas y ciudadanía en general, entre otros invitados e invitadas.