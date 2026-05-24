Recorre Mara Lezama áreas contempladas para el rescate del “Barrio Mágico” de Chetumal

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CHETUMAL.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa sostuvo una reunión con habitantes de la capital del estado y posteriormente realizó un recorrido por calles incluidas en el proyecto “Barrio Mágico”, iniciativa enfocada en rescatar la identidad cultural e histórica de la ciudad.

Durante la caminata, autoridades y ciudadanos dialogaron sobre las acciones contempladas para revitalizar el primer cuadro de Chetumal, donde se proyecta la recuperación de espacios con arquitectura inspirada en las tradicionales casas chetumaleñas de influencia anglo-caribeña.

La gobernadora destacó que este proyecto, considerado el primer “Barrio Mágico” del país, busca fortalecer el sentido de pertenencia, impulsar el turismo cultural y devolverle a la capital el brillo que la caracteriza, mediante un trabajo coordinado entre sociedad y gobierno.