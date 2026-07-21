Renuncia Pablo Bustamante a la Secretaría de Bienestar; se perfila para buscar Cancún

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CANCÚN.- Pablo Bustamante Beltrán presentó este lunes su renuncia como titular de la Secretaría de Bienestar (Sebien) del Gobierno de Quintana Roo, decisión que lo perfila para participar en el proceso interno rumbo a la candidatura de la coalición Morena-PVEM a la presidencia municipal de Benito Juárez en 2027.

Mediante una carta dirigida a la gobernadora Mara Lezama Espinosa, el ahora exfuncionario agradeció la confianza depositada durante su gestión y aseguró que continuará trabajando por Quintana Roo desde otra trinchera.

“Hoy dejo una responsabilidad pública, pero no mi compromiso con esta tierra ni con su transformación. Seguiré haciendo lo que siempre he hecho: escuchar, atender y servir”, expresó.

La renuncia ocurre después de varios meses en los que Bustamante incrementó su presencia pública en Cancún mediante recorridos por colonias, reuniones vecinales, entrega de apoyos y actividades difundidas en redes sociales, en medio de las versiones que lo ubican como uno de los principales aspirantes de Morena y el Partido Verde a la alcaldía de Benito Juárez.

De acuerdo con cifras oficiales, la Secretaría de Bienestar ejerció durante 2025 un presupuesto de mil 491 millones de pesos para la operación de programas sociales en el estado.

La salida de Bustamante también ocurre mientras su nombre ha sido mencionado en señalamientos relacionados con el denominado “cártel del despojo”, una presunta red señalada de apropiarse ilegalmente de inmuebles mediante juicios laborales simulados. Hasta el momento, el exsecretario no enfrenta resolución judicial alguna por esos señalamientos.

Antes de integrarse al gabinete estatal, Pablo Bustamante fue candidato de la alianza PRI-PVEM a la presidencia municipal de Benito Juárez en las elecciones de 2018, en las que resultó electa Mara Lezama, entonces abanderada de la coalición Morena-PT.