Llama Rafa Marín a honrar la memoria del pueblo maya

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FELIPE CARRILLO PUERTO.- En el marco del 179 aniversario del inicio de la Guerra Social Maya, Rafa Marín participó como invitado especial en la inauguración de las actividades del Museo Comunitario de Tepich, donde destacó que conservar la memoria histórica de los pueblos originarios representa un compromiso con las generaciones actuales y futuras.

Durante su intervención, recordó que Tepich ocupa un lugar fundamental en la historia de Quintana Roo al ser el sitio donde comenzó la Guerra Social Maya, movimiento que, afirmó, surgió de la búsqueda de justicia, igualdad y dignidad para el pueblo maya.

Al referirse al significado de esta comunidad, señaló que existen lugares que no solo se visitan, sino que también se honran, y consideró que Tepich es uno de ellos. Asimismo, rindió homenaje a Cecilio Chi y Jacinto Pat, a quienes reconoció como figuras centrales de esa lucha histórica, cuyo legado permanece vigente en la identidad de las comunidades mayas.

Rafa Marín también destacó que durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador el sureste del país recuperó un papel prioritario mediante proyectos de infraestructura, acciones de desarrollo regional y políticas orientadas al reconocimiento de los pueblos originarios.

Añadió que la presidenta Claudia Sheinbaum ha dado continuidad a esa estrategia con un modelo de desarrollo que, dijo, privilegia el bienestar, la preservación de la riqueza cultural y el respeto a los pueblos indígenas.

Finalmente, afirmó que mantener viva la memoria de quienes lucharon por la justicia constituye una responsabilidad colectiva para fortalecer un Quintana Roo con mayores oportunidades y cohesión social.

El también fundador de Morena en Quintana Roo concluyó su mensaje al citar la frase de Benito Juárez, “El respeto al derecho ajeno es la paz”, e hizo un llamado a honrar el legado de las mujeres y hombres mayas mediante el compromiso y el trabajo en favor de las futuras generaciones.