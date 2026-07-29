Kia apuesta por México con nueva planta de autos eléctricos

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CIUDAD DE MÉXICO.- La automotriz surcoreana Kia anunció una inversión de 649 millones de dólares en México entre 2026 y 2028 para fabricar, por primera vez en el país, un vehículo eléctrico, informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El proyecto se desarrollará como parte del Plan México y fortalecerá la estrategia para incrementar la producción nacional de vehículos destinados tanto al mercado interno como a la exportación.

Ebrard destacó que la decisión de la empresa representa una muestra de confianza en el país, especialmente en un contexto de incertidumbre para la industria automotriz internacional derivado de los aranceles y los cambios en las reglas comerciales.

Añadió que esta inversión traerá consigo mayor desarrollo tecnológico, generación de empleos y crecimiento económico.

Sheinbaum destaca impulso a la electromovilidad

La presidenta Claudia Sheinbaum calificó el anuncio como una “gran noticia” y afirmó que la inversión refleja la confianza de Kia en México.

Además, señaló que el proyecto contribuirá al desarrollo de la electromovilidad al incorporar la producción de vehículos eléctricos y favorecer el crecimiento de la infraestructura necesaria para su operación, como las estaciones de recarga.

Producción iniciará en Nuevo León

Marcelo Ebrard informó que el 4 de agosto comenzará la nueva línea de producción en la planta de Pesquería, Nuevo León, donde se ensamblará un modelo eléctrico que actualmente se fabrica en Corea del Sur.

El funcionario explicó que el proyecto permitirá crear 500 empleos durante este año y otros mil 500 empleos directos entre 2027 y 2030.

También precisó que el vehículo tendrá un contenido nacional cercano al 27 por ciento, porcentaje que, aseguró, continuará aumentando conforme avance la producción, en línea con uno de los objetivos prioritarios del Plan México: elevar la integración de componentes fabricados en el país.

Kia refrenda compromiso con México

El director general de Kia México, Andy Kim, aseguró que la empresa ha crecido junto con la economía mexicana y reiteró el compromiso de consolidarse como un socio estratégico que contribuya al desarrollo y la prosperidad del país.

Por su parte, la subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Ximena Escobedo, informó que el portafolio nacional de inversiones suma mil 186 proyectos, con un valor estimado de 404 mil millones de dólares.

Indicó que estas inversiones corresponden a proyectos que ya se encuentran en fases avanzadas de planeación o ejecución y agregó que, en coordinación con la Oficina de Inversiones de la Presidencia, ya se otorgó autorización inmediata a 13 proyectos, principalmente en los sectores de telecomunicaciones y energía.