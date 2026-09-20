Sheinbaum rechaza cualquier intervención extranjera: “México es un país libre, independiente y soberano”

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LA PAZ.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró desde Baja California Sur su rechazo a cualquier intervención extranjera en los asuntos internos de México y sostuvo que las decisiones sobre el futuro del país corresponden exclusivamente a su población.

Durante el evento “Honestidad y Resultados”, realizado en la Explanada del Palacio de Gobierno de La Paz como parte de su gira nacional de rendición de cuentas, la mandataria colocó la defensa de la soberanía como uno de los ejes de su discurso.

Sheinbaum afirmó que la soberanía implica que ninguna potencia extranjera ni grupo de poder externo determine el rumbo nacional y vinculó este principio con las luchas históricas por la Independencia de México.

“Porque soberanía quiere decir que el pueblo manda en nuestro país, que no manda una potencia extranjera”, expresó durante su intervención.

La presidenta sostuvo que este principio emana de la población y retomó referencias históricas de la Independencia y de los Sentimientos de la Nación para argumentar que la soberanía constituye uno de los fundamentos de la vida pública mexicana.

En ese contexto, cuestionó a quienes buscan recurrir a instancias o actores extranjeros para intervenir en asuntos nacionales, aunque en el fragmento de su discurso no identificó a alguna persona o partido en particular.

“Y ahora que hablan a veces algunos en nuestro país de ir a denunciar al extranjero o buscar la intervención extranjera, en el mes de la Independencia decimos: nunca”, manifestó.

Sheinbaum agregó que México es un país “libre e independiente y soberano” y sostuvo que preservar esa condición ha representado un largo proceso histórico. El planteamiento coincide con la posición que ha mantenido durante septiembre, cuando también ha señalado que México busca cooperación y diálogo con otros países, pero sin renunciar a su soberanía.

Durante el mismo acto, la mandataria defendió los programas sociales de su administración frente a los señalamientos de que los apoyos gubernamentales puedan utilizarse con propósitos electorales.

Sheinbaum rechazó esa interpretación y aseguró que estas políticas forman parte de una estrategia de redistribución de recursos y de lo que su gobierno denomina justicia social.

“Muy distinto, se llama construir justicia social”, sostuvo antes de recordar el planteamiento de José María Morelos sobre moderar “la opulencia y la indigencia”.

La presidenta relacionó ese principio con los programas de Bienestar y el incremento al salario mínimo, medidas que, afirmó, buscan distribuir la riqueza y beneficiar principalmente a quienes tienen menores ingresos.

También contrastó el modelo de su administración y el de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, con gobiernos anteriores, al sostener que el proyecto político que encabeza busca mantener una relación directa con la población.

La visita a Baja California Sur forma parte de la gira “Honestidad y Resultados”, mediante la cual Sheinbaum recorre las entidades del país para presentar el balance de su administración, esquema que comenzó a principios de septiembre y que concluirá con un acto de rendición de cuentas en la Ciudad de México.