Estefanía Mercado lleva “Chambamanía” a Galaxia del Carmen I y atiende de manera directa a las familias

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PLAYA DEL CARMEN.- Con un gobierno cercano, que escucha y atiende directamente las necesidades de la población, la presidenta municipal Estefanía Mercado encabezó este sábado una nueva jornada de “Chambamanía” en la colonia Galaxia del Carmen I, donde se ofrecieron más de 50 servicios y trámites gratuitos, atención médica, programas sociales y asesorías para las familias.

Desde el parque Galaxia I, la Presidenta Municipal recorrió los módulos de atención acompañada por integrantes de su gabinete y sostuvo audiencias públicas con habitantes de Galaxia del Carmen I y II, Misión del Carmen, Bosque Real, Santa Fe del Carmen, Mundo Hábitat y Punta Estrella, entre otras colonias de esta zona de la ciudad.

Durante el encuentro, Estefanía Mercado escuchó personalmente los planteamientos de vecinas y vecinos e instruyó a las dependencias correspondientes para brindar atención y seguimiento. Algunas solicitudes pudieron resolverse durante la propia jornada, mientras que otras fueron canalizadas a las áreas competentes de acuerdo con las atribuciones del Gobierno Municipal.

“Venimos a estar cerca de nuestra gente, a escucharla y a atenderla. Para nosotros no hay petición pequeña cuando se trata de mejorar la vida de una familia”, expresó la Alcaldesa.

Las audiencias permitieron atender planteamientos relacionados con servicios públicos, seguridad, trámites, patrimonio, bienestar social y otras necesidades de las familias, estableciendo mecanismos de seguimiento para cada caso.

“Queremos que las familias sepan que aquí estamos, que pueden acercarse y hablar directamente con nosotros. Este es un gobierno que escucha, atiende y da seguimiento a las necesidades de su gente”, afirmó Estefanía Mercado.

Como parte de “Chambamanía”, dependencias municipales y organismos participantes concentraron en un mismo espacio más de 50 servicios, trámites y programas, con el propósito de facilitar su acceso y evitar que las familias tengan que trasladarse a distintas oficinas.

La jornada incluyó consultas médicas, orientación nutricional, toma de signos vitales, vacunación, medicina general, atención psicológica y asistencia social, además de servicios especializados dirigidos a mujeres, jóvenes y personas adultas mayores.

También se brindó asesoría jurídica gratuita; orientación en materia de vivienda y regularización de terrenos; trámites del Registro Civil y Catastro; facilidades para el pago del impuesto predial, así como atención y gestión de reportes relacionados con Servicios Públicos y Seguridad Ciudadana.

El Sistema DIF Playa del Carmen, encabezado por su presidente honorario, Eduardo Asencio, realizó la entrega de sillas de ruedas y otros aparatos de asistencia, como parte de las acciones destinadas a respaldar a personas y familias que requieren este tipo de apoyos.

Por su parte, el Instituto de las Mujeres brindó acompañamiento jurídico y psicológico, orientación nutricional, atención en el área infantil e información sobre los Puntos Violeta.

La Secretaría de Justicia Cívica acercó a las familias mecanismos de mediación y conciliación para contribuir a la solución pacífica de conflictos vecinales y comunitarios.

Asimismo, las y los asistentes tuvieron acceso a servicios y apoyos del programa “Playa Llena, Corazón Contento”, actividades culturales y deportivas, vacunación para perros y gatos, así como entrega de plantas ornamentales.

En materia económica, el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) ofreció orientación para facilitar la apertura de negocios e información sobre los cursos y herramientas disponibles a través de la Escuela de Negocios, dirigidos a quienes buscan emprender o fortalecer una actividad productiva.

El Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (IMOVEQROO) también participó con orientación y trámites relacionados con licencias y permisos de conducir.

A su vez, la Notaría Pública 91 acercó servicios relacionados con la elaboración de testamentos y acciones para brindar certeza jurídica al patrimonio de las familias, mediante una tarifa especial de campaña.

Con “Chambamanía”, el Gobierno de Playa del Carmen lleva la atención pública directamente a las colonias, facilita el acceso a servicios y trámites y, al mismo tiempo, fortalece el contacto directo entre ciudadanía y autoridades.

La estrategia impulsada por Estefanía Mercado permite que las familias expongan personalmente sus necesidades, reciban orientación y atención en el lugar y, cuando el caso requiere un proceso adicional, cuenten con seguimiento institucional hasta su canalización ante la instancia correspondiente.