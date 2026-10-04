Sheinbaum reconoce lealtad de las Fuerzas Armadas y afirma que nunca recibirán orden de reprimir al pueblo

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VERACRUZ.- La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la lealtad, profesionalismo y compromiso de las Fuerzas Armadas y afirmó que nunca recibirán una orden para actuar o reprimir al pueblo, durante la conmemoración del 205 aniversario de la Armada de México en el puerto de Veracruz.

La mandataria encabezó este domingo la ceremonia oficial en la Macroplaza del puerto, donde presenció ejercicios realizados por elementos de la Secretaría de Marina y posteriormente un desfile militar desarrollado en el malecón de Veracruz.

Durante su mensaje, Sheinbaum destacó el papel de marinos y soldados en la defensa de la soberanía nacional y en las labores de apoyo a la población, particularmente ante situaciones de emergencia.

“Quiero reconocer a las Fuerzas Armadas de México por su lealtad, su profesionalismo y su entrega permanente, su lealtad, su valor, su vínculo con su pueblo y su enorme patriotismo”, expresó.

La presidenta agradeció a quienes forman parte de las instituciones militares por las funciones que desempeñan y destacó su participación tanto en la defensa del país como en tareas de auxilio.

“A nuestros hombres y mujeres marinos, soldados, pilotos, ingenieros, médicos, oficiales, almirantes, generales, gracias por estar al servicio de México, por defender nuestra soberanía y por estar al lado de nuestro pueblo cuando más lo necesita”, señaló.

Sheinbaum sostuvo que la conmemoración de la Armada de México también representa una oportunidad para recordar el papel que desempeñan las instituciones militares en la defensa de la independencia, la libertad y la soberanía nacionales.

En ese contexto, afirmó que las Fuerzas Armadas deben mantener su actuación vinculada con principios democráticos y reiteró que desde el poder civil no recibirán instrucciones para utilizar la fuerza en contra de la población.

“Las Fuerzas Armadas están profundamente ligadas a una convicción democrática y, por ello, las Fuerzas Armadas nunca recibirán una orden para actuar o reprimir al pueblo”, manifestó.

La titular del Ejecutivo agregó que las actuaciones de las instituciones militares deberán mantenerse dentro de los límites establecidos por el orden jurídico mexicano.

“Su actuación debe darse siempre en el marco de la Constitución, del respeto a los derechos humanos y del uso racional de la fuerza establecido por ley”, puntualizó.

Como parte de la ceremonia, Sheinbaum encabezó también el abanderamiento y la imposición de los colores patrios a 30 unidades y establecimientos pertenecientes a la Secretaría de Marina-Armada de México. El acto comenzó con los honores correspondientes a la mandataria y una salva de 21 cañonazos.

A la conmemoración asistieron el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles; el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, además de legisladores y otros integrantes del gabinete federal.