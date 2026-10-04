Quintana Roo comparte con orgullo su cultura viva y cosmovisión maya en Los Pinos

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CIUDAD DE MÉXICO.- La riqueza cultural, la cosmovisión maya y el orgullo de las comunidades quintanarroenses se hacen presentes en el Complejo Cultural Los Pinos, donde la gobernadora Mara Lezama Espinosa inauguró “Quintana Roo en Los Pinos”, una muestra que este 3 y 4 de octubre acerca al público capitalino a las tradiciones, expresiones artísticas, sabores y saberes que dan identidad al estado.

Durante estas dos jornadas, visitantes pueden conocer el patrimonio cultural vivo de Quintana Roo a través de presentaciones de música y danza, cocina tradicional, artesanías, talleres y productos elaborados por mujeres y hombres de distintas comunidades de la entidad.

“Venimos a mostrar la diversidad cultural, artística, gastronómica, artesanal y más, con mujeres y hombres que en este gobierno humanista con corazón feminista son protagonistas de nuestras comunidades”, expresó la Gobernadora durante la ceremonia inaugural, realizada en la Plaza Jacarandas, con la presencia de la directora del Complejo Cultural Los Pinos, Elisa Lemus Cano.

Como parte de la apertura, se realizó la ceremonia maya del Juts’ Lu’um, con la que se pidió permiso a la Madre Tierra para llevar a cabo las actividades, en una expresión de la cosmovisión de los pueblos originarios y de su vínculo con la naturaleza.

“Presumimos los bordados, el urdido de hamacas, las artesanías, los olores y sabores de nuestras tradiciones con la gastronomía quintanarroense”, añadió Mara Lezama, al destacar el valor de las personas que preservan y transmiten estos conocimientos de generación en generación.

La directora del Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo (ICA), Lilian Villanueva Chan, informó que la muestra cuenta con 21 espacios para productores y 15 destinados a artesanas y artesanos. También participan cocineras y cocineros tradicionales que comparten platillos como taco de pulpo y castacán, tsi’ik de jurel, empanadas de chaya con pollo y queso, tacos de escabeche con but y El Taco de Oro.

La programación artística reúne al Ballet Folclórico del Estado de Quintana Roo, la Orquesta de Seguridad Ciudadana, la Orquesta Polifacética de Felipe Carrillo Puerto, el grupo Juul K’iin de Cozumel, Los Juan Diego y el poeta Wildernain Villegas. Asimismo, el programa contempla las presentaciones de Astrid Hadad y Perla López, “La Mexicana”.

Entre las expresiones que el público puede descubrir destaca la Mayapax, tradición musical representativa de las comunidades mayas de Quintana Roo, además de la poesía en lengua maya y la música tradicional peninsular. La oferta cultural se complementa con talleres de bordado, lengua maya, arte y biocultura dirigidos a niñas, niños y público en general.

“Quintana Roo en Los Pinos” es resultado de la coordinación entre los gobiernos de México y Quintana Roo. Por parte del estado, participan el Instituto de la Cultura y las Artes, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Turismo y el Instituto de Economía Social y Solidaria.

La muestra continúa este domingo 4 de octubre, de 10:00 a 17:00 horas, con entrada libre en el Complejo Cultural Los Pinos, para compartir con el público la riqueza de un Quintana Roo que honra sus raíces, preserva sus tradiciones y reconoce la cultura Maya en su gente la fuerza viva de su identidad.