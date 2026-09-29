Reconoce Mara Lezama a las mujeres mayas con la Medalla al Mérito Mujer Indígena Maya “María Petrona Uicab”

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CHETUMAL.- La Medalla al Mérito Mujer Indígena Maya “María Petrona Uicab”, instituida por el Congreso del Estado, fue entregada este año a la profesora investigadora Deira Patricia Jiménez Balam por la gobernadora Mara Lezama Espinosa durante Sesión Solemne, en reconocimiento a su destacada trayectoria y sus aportaciones en favor de las comunidades mayas.

Presidida por la diputada Lili Mis Martínez, presidenta de la Mesa Directiva, y con la presencia del magistrado Heyden Cebada Rivas, presidente del Tribunal Superior de Justicia, la Sesión Solemne fue el marco para destacar la trayectoria de la recipiendaria de la Medalla.

Originaria de Felipe Carrillo Puerto, la profesora Jiménez Balam cuenta con una trayectoria académica y de investigación vinculada con la cultura maya, la educación intercultural, las emociones, el desarrollo comunitario y la salud desde una perspectiva cultural. Su trabajo académico ha abordado particularmente los procesos de aprendizaje y las expresiones socioculturales de las comunidades mayas.

Su trayectoria también ha contribuido al estudio y promoción de conocimientos tradicionales, así como a la formación de nuevas generaciones desde una perspectiva intercultural, fortaleciendo el vínculo entre conocimiento académico, identidad y comunidad.

“María Petrona Uicab es memoria. Deira Patricia Jiménez Balam es presente. Y las niñas y jóvenes mayas de Quintana Roo son el futuro que estamos llamadas a construir”, expresó la gobernadora Mara Lezama al exhortar a la galardona a recibir la Medalla “en nombre de tantas mujeres mayas que durante generaciones han cuidado la memoria de este pueblo”.

La Medalla al Mérito Mujer Indígena Maya “María Petrona Uicab” fue instituida por el Congreso del Estado mediante el Decreto número 219, mismo que fue leído por la diputada Silvia Dzul Sánchez, para reconocer a las mujeres indígenas mayas que se hayan distinguido por sus contribuciones a la preservación de la cultura y la identidad maya, así como al mejoramiento de las condiciones de vida de sus comunidades desde los ámbitos social, científico, económico, político y comunitario.

La medalla lleva el nombre de María Petrona Uicab, lideresa maya cuyo legado está vinculado con la defensa y resistencia de nuestro pueblo originario, convirtiéndose en un referente de la participación y liderazgo de las mujeres en la historia de Quintana Roo.

En la edición 2026 se recibieron cuatro postulaciones de mujeres originarias del municipio de Felipe Carrillo Puerto, dos presentadas de manera individual y dos por personas morales.

Ellas son: Gisely Yeraldine Can Tun, artesana textil; Angelica María Abán Uc, guardiana del Museo Comunitario Uyotoch Cecilio Chí, Mayusa Isolina González Cauich, conferencista en derechos humanos, perito intérprete bilingüe y traductoras, y la galardonada doctora Deira Patricia Jiménez Balam.