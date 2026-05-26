Estefanía Mercado supervisa cambios en Tesorería, Catastro y Oficialía Mayor

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PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, encabezó un recorrido institucional por las oficinas de Tesorería, Oficialía Mayor y Catastro, como parte del proceso de entrega-recepción de los nuevos titulares de estas áreas estratégicas del gobierno municipal.

Durante la jornada, la Edil reiteró que su administración mantiene el compromiso de fortalecer la transparencia, la eficiencia administrativa y el manejo responsable de los recursos públicos.

“Cuando se trata del dinero del pueblo, tenemos una convicción muy clara: gobernar con orden, con virtud y con honor”, expresó Estefanía Mercado durante la supervisión de los trabajos de transición.

La presidenta municipal saludó al personal de la Tesorería, ahora encabezada por Guillermo Brahms González; de Catastro, a cargo de Mayra Angélica Castelo Chapa; y de la Oficialía Mayor, cuyo nuevo titular es Nagib Eduardo Flores Jiménez.

En este contexto, destacó que los procesos de transición permiten consolidar un gobierno más cercano a la ciudadanía y orientado a mejorar los resultados para la población.

Asimismo, señaló que la coordinación entre dependencias será fundamental para avanzar hacia una administración moderna, eficiente y transparente.

Con estas acciones, el gobierno municipal reafirmó su intención de fortalecer las instituciones y mantener un esquema de rendición de cuentas y legalidad en el servicio público.