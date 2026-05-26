Mara Lezama y Gobierno federal afinan operativo rumbo al Mundial FIFA 2026

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CANCÚN.- Autoridades de los tres órdenes de gobierno sostuvieron una reunión de trabajo encabezada por la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, y Gabriela Cuevas Barrón, en la que se presentaron los planes de operación y seguridad que se implementarán en la entidad rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante el encuentro participaron mandos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, el Centro Nacional de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, ante quienes se presentó el “Plan General de Operación Kukulcán”.

El proyecto contempla estrategias especiales de seguridad y logística considerando que Cancún funcionará como uno de los principales hubs de entrada hacia las 16 sedes mundialistas.

Gabriela Cuevas destacó que Quintana Roo tendrá un papel relevante durante el Mundial, no solo por la recepción de turistas y aficionados, sino también por las actividades públicas organizadas alrededor del torneo.

Explicó que la entidad formará parte de las cinco “Fiestas México”, espacios donde se realizarán transmisiones públicas y gratuitas de los partidos para acercar el evento tanto a residentes como a visitantes nacionales e internacionales.

Asimismo, hizo un llamado a la población para mantenerse informada y seguir las indicaciones de las autoridades durante el desarrollo del evento.

“Que siga siendo este estado cálido, profesional y hospitalario que le da la bienvenida al mundo entero”, expresó.

Por su parte, Mara Lezama afirmó que Quintana Roo se encuentra preparado para recibir a visitantes y aficionados gracias a su infraestructura turística, conectividad aérea y coordinación institucional.

La gobernadora recordó además que recientemente sostuvo una reunión con 21 cónsules de distintos países para fortalecer la atención y coordinación internacional de cara al Mundial.

“Queremos que se viva con todo el Mundial aquí, en Quintana Roo, en el Caribe Mexicano, que es la Capital Mundial de las Vacaciones y hoy también la Capital del Mundial”, señaló.