Estefanía Mercado supervisa uso de bodycams para fortalecer la vigilancia policial

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PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal Estefanía Mercado, acompañada por el secretario de Seguridad Ciudadana Municipal (SSCM), Carlos Montesinos, realizó una visita al Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4), donde supervisó el funcionamiento del innovador sistema de vigilancia policial a través de cámaras corporales (bodycams).

Durante el recorrido, la Alcaldesa constató en tiempo real la operación de estos dispositivos, que permiten monitorear las intervenciones de los elementos en campo.

“Hoy les mostramos cómo funcionan las bodycams y el sistema de monitoreo en tiempo real de nuestra policía municipal. Esta tecnología nos permite supervisar cada interacción entre los elementos policiales y la ciudadanía, garantizar que se cumplan los protocolos y proteger siempre los derechos humanos”, dijo Estefanía Mercado.

En este sentido, resaltó que “la seguridad también se construye con transparencia, profesionalismo y tecnología al servicio de la gente. ¡Así seguimos fortaleciendo la confianza entre nuestra policía y la comunidad!”.

Explicó que, como parte de esta estrategia de modernización, el gobierno municipal adquirió 424 cámaras de solapa para reforzar la supervisión operativa y la generación de evidencia en las actuaciones policiales.

A su vez, Carlos Montesino, detalló que 144 equipos cuentan con capacidad de monitoreo en tiempo real, conectividad remota y almacenamiento en la nube, lo que permite dar seguimiento directo a las acciones policiales desde una plataforma central.

En tanto, otras 280 cámaras fortalecen la cobertura operativa mediante grabación de alta resolución y almacenamiento interno.

La distribución de estos equipos prioriza a las áreas con mayor despliegue territorial, principalmente Policía Preventiva, Tránsito y Policía Turística, ampliando la capacidad de registro de las intervenciones en campo.

“Las bodycams no solo documentan el actuar policial, también protegen tanto a la ciudadanía como a nuestros elementos, generando certeza y fortaleciendo la confianza en nuestras instituciones”, subrayó el jefe policiaco.

En este marco, precisó que la incorporación de estas herramientas permite fortalecer los procesos de supervisión y control institucional, consolidando una estrategia de seguridad pública basada en la tecnología, la transparencia y la rendición de cuentas.