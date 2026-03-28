Estefanía Mercado y el fiscal Raciel López se reúnen para fortalecer estrategia de seguridad

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PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal Estefanía Mercado sostuvo una reunión de trabajo con el fiscal general de Quintana Roo, Raciel López Salazar, con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional en materia de seguridad de Playa del Carmen.

Durante el encuentro, ambas autoridades revisaron los avances de las estrategias implementadas de manera conjunta, las cuales han contribuido a la reducción de los índices delictivos en el municipio.

La alcaldesa destacó que el trabajo coordinado entre los distintos órdenes de gobierno ha permitido obtener resultados positivos en favor de la tranquilidad de los ciudadanos, por lo que reiteró su compromiso de continuar redoblando esfuerzos.

Detalló que estas acciones se mantienen en estrecha colaboración con el gobierno estatal que encabeza la gobernadora Mara Lezama, con el propósito de avanzar en la construcción de la paz y el bienestar para todos.

Ambos coincidieron en que la suma de esfuerzos institucionales será clave para consolidar entornos más seguros en el municipio.