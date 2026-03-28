Mara y Verónica Lezama entregan prótesis a beneficiarios en Chetumal para mejorar su calidad de vida

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CHETUMAL.- Seis personas del municipio de Othón P. Blanco recibieron prótesis que les permitirán recuperar movilidad, autonomía y mejorar su calidad de vida, durante un acto realizado en el Centro de Rehabilitación Integral de Chetumal (CRIQ), encabezado por la gobernadora Mara Lezama Espinosa y la presidenta honoraria del DIF Quintana Roo, Verónica Lezama.

La gobernadora Mara Lezama explicó que seis prótesis ya fueron colocadas al acompañar a Jesús, de 11 años de edad, quien recibió la suya en un momento significativo para él y su familia.

La titular del Ejecutivo destacó que estas acciones son resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, el DIF Quintana Roo y los DIF municipales para fortalecer la inclusión y el bienestar de las personas con discapacidad.

“Estamos felices de entregar estas prótesis que mejorarán la calidad de vida de las y los beneficiarios de Othón P. Blanco”, expresó.

Por su parte, Verónica Lezama Espinosa, presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, explicó que estos dispositivos sustituyen la función de extremidades que pudieron haberse perdido por amputaciones congénitas o derivadas de accidentes, complicaciones por diabetes, infecciones o cáncer.

Con esta entrega, el programa suma 71 prótesis otorgadas, mientras que 29 personas más se encuentran en tratamiento preprotésico para recibir la suya próximamente. En total, se prevé la entrega de 100 prótesis, con una inversión aproximada de 8.5 millones de pesos.

“Sumamos esfuerzos para que nadie se quede atrás, porque el bienestar y el de tu familia, ¡claro que nos importa!”, subrayó Mara Lezama.