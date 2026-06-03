Mara Lezama inaugura la calle Universidad del Caribe en Cancún

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CANCÚN.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa y la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, entregaron la nueva calle Universidad del Caribe, infraestructura que forma parte del programa nacional Entornos Seguros Universitarios, tras develar la placa conmemorativa.

Durante el evento, la gobernadora Mara Lezama explicó que son 500 metros lineales de concreto hidráulico de 15 centímetros de espesor en la avenida Bonampak, así como 182 metros lineales de concreto asfáltico, además de banquetas, guarniciones, luminarias LED y obras pluviales.

La presidenta Ana Paty Peralta informó que el proyecto representó una inversión superior a los 33 millones de pesos y forma parte de una estrategia integral para mejorar la movilidad y seguridad en la zona universitaria y colonias cercanas. Añadió que se conecta también al sendero seguro en la calle 42ª, con lo que se cierra el circuito completo de alrededor de 1.5 kilómetros de entornos universitarios seguros.

Por su parte, Mara Lezama resaltó que la nueva vialidad responde a una petición realizada desde hace años por estudiantes de la Universidad del Caribe, quienes demandaban mejores condiciones de movilidad y seguridad.

La gobernadora subrayó que la obra incluye 33 luminarias LED, un transformador monofásico, dos pozos de absorción y tres drenajes de 70 centímetros de diámetro, infraestructura diseñada para evitar inundaciones y mantener la conexión hidráulica con el manglar de la zona.

Las autoridades señalaron que la nueva calle Universidad del Caribe era la calle 88 y conecta la avenida Bonampak con la calle 45A, beneficiando tanto a la comunidad estudiantil como a habitantes de colonias aledañas.

En el evento también estuvieron presentes el síndico municipal, Miguel Ángel Zenteno, y la secretaria de Obras Públicas de Benito Juárez, Samantha Hernández Cerdeña.