Presidenta defiende relevo en Aduanas y niega nexos con huachicol

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que, hasta el momento, no existe ningún indicio que vincule al exdirector general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Alex Tonatiuh Márquez Hernández, con una red de huachicol fiscal.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, la mandataria federal señaló que la decisión de relevar al funcionario fue tomada por el director de Aduanas, Rafael Marín Mollinedo, y contó con el acuerdo del propio Márquez Hernández.

“No hay nada hasta este momento que pueda indicarnos que así fue”, afirmó Sheinbaum, al tiempo que destacó que el exfuncionario incluso colaboró en investigaciones relacionadas con el combate al contrabando de combustibles.

La presidenta explicó que, en caso de existir alguna investigación administrativa o procedimiento en curso, corresponderá a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informar sobre los avances y resultados. Añadió que cualquier queja o señalamiento es analizado conforme a los mecanismos institucionales.

Indicó que durante su gestión en la ANAM, Márquez Hernández aportó información relevante en indagatorias sensibles, como el caso de un buque localizado en el puerto de Tampico, del cual se desprendieron investigaciones que involucraron a personal de la Secretaría de Marina y que aún continúan.

Asimismo, señaló que el exfuncionario alertó sobre la presencia de pipas en dicho puerto, lo que permitió avanzar en las investigaciones correspondientes.

Sheinbaum subrayó que cualquier evaluación sobre el desempeño del exdirector de Investigación Aduanera debe sustentarse en investigaciones formales y procedimientos administrativos debidamente acreditados.