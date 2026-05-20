UIF investiga a 14 personas ligadas al Cártel de Sinaloa

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CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que la Unidad de Inteligencia Financiera inició investigaciones fiscales, financieras y corporativas contra 14 personas —12 físicas y dos morales— señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de presuntamente mantener vínculos con estructuras del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el comunicado oficial, las personas investigadas estarían relacionadas con operaciones de tráfico de drogas, lavado de dinero y esquemas financieros ligados a la venta de fentanilo mediante criptomonedas.

La dependencia federal detalló que las autoridades estadounidenses identificaron una red dedicada al lavado de recursos provenientes de la comercialización de fentanilo, en la que presuntamente participaban operadores financieros y empresas utilizadas para ocultar y dispersar dinero a través de activos virtuales y operaciones comerciales.

Asimismo, Hacienda indicó que también fue detectada una segunda estructura criminal vinculada al Cártel de Sinaloa, presuntamente dedicada al tráfico internacional de drogas, lavado de activos y traslado de dinero en efectivo entre México y Estados Unidos.

Según la información difundida, esta red habría utilizado compañías y esquemas empresariales para mover y encubrir recursos de procedencia ilícita.

La UIF precisó que actualmente realiza un análisis integral sobre las personas y empresas señaladas, con el objetivo de detectar posibles vínculos adicionales relacionados con operaciones ilícitas y, en su caso, aplicar las medidas legales correspondientes.

La Secretaría de Hacienda señaló que estas acciones forman parte de los mecanismos de cooperación internacional para combatir el lavado de dinero, prevenir el uso indebido del sistema financiero y debilitar las estructuras económicas de la delincuencia organizada.