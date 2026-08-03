Exigen al gobierno de Diego Castañón crear el fideicomiso del Derecho de Saneamiento Ambiental

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TULUM.- La organización ciudadana Tulum Unido emplazó al gobierno municipal de Diego Castañón Trejo a cumplir el compromiso de crear el Fideicomiso del Derecho de Saneamiento Ambiental (DSA), al considerar que este mecanismo es indispensable para transparentar el manejo de los recursos recaudados y garantizar que se destinen a proyectos prioritarios para el municipio.

A través de un pronunciamiento, la agrupación recordó que durante el ejercicio ciudadano “La Voz del Pueblo”, realizado el pasado 22 de julio, las autoridades municipales anunciaron ante la gobernadora Mara Lezama que el fideicomiso sería firmado en un plazo de dos semanas, periodo que concluye esta semana.

Ante ello, Tulum Unido advirtió que dará seguimiento puntual al compromiso para verificar que no quede únicamente en un anuncio público. Señaló que el primer paso deberá ser la celebración de la sesión donde se formalice el fideicomiso y, posteriormente, la integración de un Consejo Técnico plural encargado de supervisar la administración de los recursos.

La organización subrayó que el principal objetivo es garantizar que la ciudadanía conozca cuánto dinero ingresa por concepto del Derecho de Saneamiento Ambiental, cómo se administra y en qué obras o programas se invierte.

Entre las prioridades que, a su juicio, deberían financiarse con esos recursos, mencionó la construcción de una planta de tratamiento de residuos sólidos para evitar que Tulum continúe pagando alrededor de 70 millones de pesos anuales por trasladar su basura a Playa del Carmen. También planteó destinar recursos al combate del sargazo, la limpieza de playas, una planta de tratamiento de aguas residuales y proyectos de economía circular y reciclaje.

El pronunciamiento se suma a la demanda realizada por empresarios hoteleros durante la instalación del Consejo Consultivo Municipal de Turismo, el pasado 10 de junio, cuando solicitaron al Ayuntamiento constituir el fideicomiso y utilizar parte de la recaudación del DSA para atender la problemática del sargazo.

La agrupación recordó además que la exigencia cobra mayor relevancia luego de que la actual administración modificó el esquema de cobro del Derecho de Saneamiento Ambiental, al pasar de un cobro por habitación ocupada a uno por cada turista hospedado, lo que incrementó la recaudación y reforzó la necesidad de transparentar el destino de esos recursos.

Tulum Unido sostuvo que la creación del fideicomiso permitiría establecer controles de vigilancia, rendición de cuentas y participación de los sectores involucrados, además de ofrecer mayor certeza sobre el uso del dinero público.

Finalmente, la organización advirtió que continuará vigilando el cumplimiento del plazo anunciado por el gobierno municipal y reiteró que los compromisos asumidos públicamente deben traducirse en acciones concretas.

“Los compromisos públicos deben cumplirse. Tulum merece transparencia y resultados”, concluyó la agrupación.