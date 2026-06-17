Explosión en subestación de CFE deja sin luz a 10 mil usuarios en Cancún

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CANCÚN.- Una explosión registrada durante la madrugada de este miércoles en una subestación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dejó sin suministro eléctrico a cerca de 10 mil usuarios en Cancún y provocó la movilización de cuerpos de emergencia.

El incidente ocurrió alrededor de las 2:30 de la mañana en un transformador de potencia de la subestación Canek, localizada en la supermanzana 96 del municipio de Benito Juárez, de acuerdo con información de autoridades estatales.

Tras la explosión, se generó un incendio en las instalaciones, por lo que elementos de emergencia acudieron al sitio para controlar las llamas y evitar mayores afectaciones. Habitantes de zonas cercanas reportaron haber escuchado un fuerte estruendo momentos antes de que se registrara el apagón.

La falla eléctrica impactó a diversas colonias de Cancún, dejando sin energía a aproximadamente 10 mil usuarios. Debido a las altas temperaturas registradas durante la madrugada, varias personas optaron por salir de sus viviendas mientras se restablecía el servicio.

Personal técnico de la CFE trabajó en la reparación de los daños ocasionados por la explosión y en la recuperación del suministro eléctrico en las áreas afectadas.

Horas más tarde, la empresa informó que el servicio fue restablecido en su totalidad y precisó que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar las causas que originaron la falla en la subestación.