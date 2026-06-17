Periodistas de Quintana Roo piden retirar iniciativa y abrir proceso de consulta

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CHETUMAL.- Periodistas de diversas regiones de Quintana Roo manifestaron su rechazo a la iniciativa de Ley para la Protección Integral, el Bienestar Social y la Profesionalización del Periodismo, mediante un pronunciamiento dirigido a la XVIII Legislatura del Congreso del Estado.

El documento fue suscrito por al menos 80 reporteros y comunicadores de Chetumal, Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Bacalar y Felipe Carrillo Puerto, quienes cuestionaron el proceso mediante el cual fue elaborada la propuesta legislativa.

Los firmantes sostienen que la iniciativa fue construida sin la participación de la mayoría del gremio periodístico estatal y sin mecanismos de consulta o socialización previos que permitieran conocer y discutir su contenido.

La inconformidad surgió después de que la propuesta fuera presentada ante la Oficialía de Partes del Congreso local el pasado 5 de junio. Desde entonces, señalaron, el texto completo no ha sido difundido públicamente, lo que ha generado incertidumbre entre quienes ejercen la actividad periodística en la entidad.

La periodista Diana García afirmó que los comunicadores de la capital del estado no pueden respaldar una legislación que pretende incidir en el ejercicio profesional sin haber sido elaborada mediante un proceso transparente y abierto.

Explicó que más de 40 periodistas de Chetumal respaldaron inicialmente el posicionamiento, al que posteriormente se sumaron colegas de municipios del norte y centro de Quintana Roo.

Los inconformes denunciaron además que han tenido que recurrir a versiones filtradas y fuentes extraoficiales para conocer detalles de la iniciativa, debido a que el documento no se encuentra disponible en las plataformas oficiales del Poder Legislativo.

Asimismo, señalaron que nunca fueron convocados foros de consulta, mesas de trabajo o ejercicios de parlamento abierto para discutir una propuesta que consideran de alto impacto para la libertad de expresión y el derecho a la información.

En el escrito entregado al Congreso, los periodistas rechazaron la versión de que la iniciativa haya sido consensuada con el gremio y aclararon que no respaldan el proyecto impulsado por la agrupación denominada Unión de Periodistas y Medios Digitales de Quintana Roo.

Por separado, el periodista Mario Castillo advirtió sobre versiones que apuntan a una posible participación de actores políticos en la promoción de la iniciativa, por lo que llamó a analizar con cautela los alcances de una legislación que podría tener efectos duraderos sobre medios de comunicación y periodistas independientes.

Ante este escenario, los firmantes solicitaron a las diputadas y diputados de la XVIII Legislatura retirar temporalmente la propuesta del proceso legislativo hasta que se establezca un mecanismo amplio, transparente e incluyente que permita la participación de periodistas de los 11 municipios del estado.

Finalmente, subrayaron que su postura no responde a intereses de representación gremial ni a la conformación de nuevas organizaciones, sino a la defensa de los derechos, garantías y libertades vinculadas al ejercicio periodístico.