Sargazo provoca cancelación de 10 mil bodas y golpea al turismo en Quintana Roo

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PLAYA DEL CARMEN.- El incremento en el arribo de sargazo a las costas de Quintana Roo comienza a reflejarse en la actividad turística del estado, con la cancelación de aproximadamente 10 mil reservaciones para bodas y una caída significativa en la ocupación hotelera de algunos destinos de la Riviera Maya.

La Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias advirtió que la presencia masiva de la macroalga ha impactado directamente al segmento de turismo de romance, además de generar mayores gastos operativos para los centros de hospedaje.

De acuerdo con el organismo, los hoteles destinan actualmente hasta el 15 por ciento de su presupuesto anual a las labores de limpieza y retiro de sargazo en las playas, con el objetivo de mantener las condiciones necesarias para los visitantes.

Por su parte, el especialista en economía circular y simbiosis industrial, Víctor Gómez, señaló que algunos complejos turísticos de la Riviera Maya han registrado una disminución de hasta 50 por ciento en sus reservaciones, mientras que los costos acumulados por las tareas de limpieza ya superan los 3.5 millones de dólares.

El experto consideró que esta situación ocurre en un momento clave para la promoción turística del Caribe mexicano, especialmente ante la expectativa generada por eventos internacionales que podrían impulsar la llegada de visitantes a la región.

“Bajo estas condiciones, el guion del Mundial como extensión natural de la promoción turística del Caribe mexicano estaba prácticamente escrito. Sin embargo, ese escenario se ha visto alterado por una problemática acumulada durante más de quince años, cuyo costo ningún evento deportivo puede disimular”, expresó.

Gómez sostuvo que el sargazo dejó de ser únicamente un problema ambiental para convertirse en un factor que afecta la competitividad de los destinos turísticos, la inversión y el desempeño económico de la región.

Asimismo, afirmó que la llegada masiva de la macroalga durante periodos de alta exposición internacional evidencia que los desafíos ambientales pueden tener repercusiones directas sobre los mercados y la actividad turística.

“La llegada del sargazo en plena temporada de alta visibilidad internacional deja una lección clara: las crisis ambientales no esperan calendarios turísticos y los mercados tampoco”, señaló.

Diversos especialistas han advertido que el fenómeno se ha convertido en un problema estructural para Quintana Roo, debido a sus efectos en la actividad económica, la salud pública y la imagen de los destinos turísticos del Caribe mexicano.