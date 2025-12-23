México y Estados Unidos investigarán causas de accidente aéreo en Galveston, Texas

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que su gobierno y el de Estados Unidos investigan el accidente aéreo de una avioneta de la Secretaría de Marina (Semar) en Galveston, Texas, sucedido este lunes 23 de diciembre por la tarde.

En conferencia de prensa mañanera, la mandataria lamentó el fallecimiento de cinco personas en el accidente a cuyas familias envió sus condolencias y dijo que se trabaja en recuperar la caja negra del vuelo para conocer exactamente lo que sucedió, ya que la presidenta indicó que la aeronave perdió comunicación durante aproximadamente 10 minutos antes de que se informara del choque.

“Mis condolencias a los marinos fallecidos y a las personas que viajaban, muy triste lo que pasó. Está desde el primer momento trabajando el Secretario de Marina, con el apoyo de Relaciones Exteriores, se recibió apoyo de Estados Unidos, y hasta que no salga la caja negra, y no se analice, no se puede saber la causa del desplome.

“Ya había llegado a Galveston el avión, incluso pensaron que había aterrizado y después supieron que había ocurrido el accidente, se va a hacer la investigación y se está atendiendo a los familiares”, explicó Sheinbaum este 23 de diciembre.

El vuelo partió de la ciudad de Mérida en Yucatán para el traslado de un menor de edad a la Fundación Michou y Mau para atender a niñas y niños con quemaduras. Las primeras líneas de investigación de acuerdo con las autoridades indican que había una niebla muy densa al momento del aterrizaje en Estados Unidos.

Además de las cinco personas fallecidas, hay dos sobrevivientes y una personas más que continúa desaparecida.

La Jefa del Ejecutivo dijo que hay comunicación entre autoridades para esclarecer este accidente al mismo tiempo que se da atención a las familias afectadas.

Fuente: El Heraldo de México/El Sol de México